Daniel Craig naposledy jako Bond. Padoucha si zahraje ‚Freddie Mercury‘ Rami Malek

V pětadvacátém filmu o Jamesi Bondovi ztvární hlavní roli opět britský herec Daniel Craig. Oznámili to producenti Barbara Broccoliová a Michael Gregg Wilson spolu s režisérem snímku Carym Fukunagou. Úhlavního nepřítele agenta Jejího Veličenstva si zahraje držitel Oscara za roli Freddieho Mercuryho ve filmu Bohemain Rhapsody, americký herec Rami Malek. Jak se bude nová bondovka jmenovat, tvůrci nesdělili. Zatím o ní hovoří pod pracovním názvem „Bond 25“.

Podrobnosti k postavě, kterou Malek ztvární, producenti ani režisér na tiskové konferenci na Jamajce neprozradili. „Slibuji vám všem, že se postarám o to, aby to pan Bond neměl lehké,“ vzkázal americký herec egyptského původu ve videovzkazu z New Yorku.

Zatímco pro Maleka to bude v bondovce premiéra, Craig už dříve avizoval, že pětadvacáté dobrodružství agenta s povolením zabíjet pro něj bude poslední.

Další postavy nové bondovky si zahrají Lashana Lynchová či Ana de Armasová, ve svých dřívějších rolích vystoupí Ralph Fiennes, Léa Seydouxová, Naomie Harrisová, Rory Kinnear a Jeffrey Wright.

Tisková konference, na níž tvůrci herecké obsazení oznámili, se uskutečnila na Jamajce v domě, ve kterém Ian Fleming romány o agentovi 007 psal. Nedaleko tohoto domu se natáčela scéna z bondovky Dr. No, ve které Ursula Andressová vystupuje z moře a potkává Bonda, kterého tehdy hrál Sean Connery. Jamajka bude kromě Norska, Itálie a Británie podle režiséra Fukunagy jedním z míst, kde se bude natáčet i Bond 25. Film by měl do kin přijít v dubnu 2020.