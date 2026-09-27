Lidovky.cz: Nedávno jste vydali knihu pro německé čtenáře představující české autory. Znají je Němci?
Jmenuje se Kniha o knihách 30 českých autorů, které byste měli číst. Je to česky i německy a je to vlastně výběr 30 autorů posledních 100 let. Znají Jaroslava Haška, Franze Kafku, ti vzdělanější, bych řekla, ještě vědí o Václavu Havlovi. Vyšlo mu hodně děl v němčině, ale není vnímán jako autor, spíš jako politik. Kdybych měla jmenovat jednoho jediného politika, kterého Němci znají, tak je to Václav Havel.
Lidovky.cz: Zajímají se v Německu o českou kulturu?
Zkusím vám vrátit vaši otázku zpátky, kterého současného německého spisovatele, malíře, populárního nebo operního zpěváka znáte vy? Moc ne? Tak vidíte. A proč se divíte Němcům, že neznají české autory?
Na druhé straně jsou Němci velmi zvídavý národ. Hodně cestují po celém světě. Můžete přijet kdykoliv, kamkoliv a vždycky tam potkáte Němce. Ale když jim vyprávím něco o Česku, ať už je to o literatuře, o kultuře, o lidech, o společnosti, často to končí konstatováním: „Vy jste naši sousedi a já tohle vůbec nevím. Vy jste nám vlastně nejblíž ze všech zemí, kde jsem já cestovala či cestoval, co jsem kdy viděl.“ Je to překvapivé.
Lidovky.cz: Ví se toho v Německu více aspoň o české politice a ekonomice?
To ne, ale je to možná dobře. O politicích se píše, jenom když udělají nějakou chybu nebo něco špatného. O dobrých činech se nepíše. S ekonomikou je to podobné. V Německu předpokládají, že v tomto ohledu je Česko na dobré úrovni. Ekonomické ukazatele jsou skutečně dobré, v něčem i lepší než v Německu, a to mluví samo za sebe.
Lidovky.cz: Jak je ale možné, že v Německu je o Česku tak malé povědomí?
Myslím si, že je to tím, že Česko pro zvýšení toho povědomí o sobě skoro nic nedělá. Když chcete být známí, samo to nepřijde. Nebo možná to někde jde samo, ale v umění třeba ne. Když je nějaký sportovec dobrý, tak je sám sobě propagací. Jede na mistrovství světa, na mistrovství Evropy, prosadí se, vyhraje, je hvězda i v zahraničí.
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Když ale jste dobrý jako umělec, potřebujete určitou podporu. Bez toho samotný fakt, že jste dobrý nebo nejlepší, ještě nic neznamená. Švýcarská surrealistka Meret Oppenheimová jednou řekla, že vaše umělecké dílo je vaše, ale v okamžiku, kdy opustí váš byt, stává se veřejným majetkem. To ale znamená i to, že musíte dát veřejnosti vědět, že existuje. Právě tohle dílo. Existuje totiž plno jiných uměleckých děl a vy musíte dát vědět o tom svém. Zpropagovat ho, a to i v zahraničí.
U nás se do správné propagace Česka v zahraničí investuje velmi málo peněz. Ano, máme CzechTourism, CzechInvest, CzechTrade, Česká centra a ambasády. Zní to jako hodně podpůrných institucí, byť některé se slučují. Ale podívejte se třeba, co dělá Německo a jeho působení v Česku. Německo tady má zastoupení spolkových zemí, všechny hlavní politické strany, respektive jejich nadace, tady mají pobočku. Je tu několik kulturních institucí jako třeba Goethe-Institut a také německá turistická centrála. Kdybyste spočítali, co všechno tady Německo investuje do toho, aby bylo vidět v desetimilionovém Česku, tak je to ve značném nepoměru k českým investicím v Německu. Němci toho dělají mnohem více. Je to bohužel o penězích, i když nejen o penězích. Jde o to, aby pro lidi, kteří o tomhle rozhodují, nebyla kultura zátěž nebo něco nepodstatného.
Lidovky.cz: Dobře, ale vy jste udělali knihu, která se povedla, sami si ji propagujete, zařídíte si, co potřebujete. Tak proč by ostatním měl stát dávat na tohle peníze?
Já si nestěžuji, ale myslím si, že představa, že umění a kultura není zapotřebí, není správná. Tady se občas tvrdí, že máme mnohem důležitější témata a na kulturu není čas. Je to vidět i v médiích. Kolik stran je třeba v novinách věnováno literatuře nebo umění jako takovému? Tak jednu dvě stránky, abychom někdy něco měli. V německých médiích je kultuře věnováno mnohem více prostoru. Noviny mají literární přílohy. Kultura je zde vnímána jiným způsobem než v Německu. V Německu má statut toho, kdo nám pomáhá udržet dobré povědomí o Německu v zahraničí. Proto je podporovaná.
Tady je to páté kolo u vozu a ještě abychom dali peníze do toho, že ji máme propagovat v zahraničí. Je to o celkovém vzdělání, schopnosti uvědomit si tuto prioritu. Existuje i něco jako hodnota identity, kulturní tradice. Když se to přenáší ven, tak se to vrátí.
Lidovky.cz: Má vůbec stát nebo vláda určovat, jak a co se bude propagovat?
Vidíme to, že současná vláda chce asi nějakým způsobem určovat, co se má propagovat, jaká kultura. Plyne to z podpory kultury. V Americe má kultura 30 procent státní podpory a 70 procent peněz platí soukromý kapitál. V Evropě je to zhruba naopak. Třicet procent soukromá podpora, 70 procent je státní příspěvek. Pokud stát, a je to tak dáno historicky, kulturu nejvíc podporuje, tak podle hesla „čí chleba jíš, toho píseň zpívej“ chce zasahovat do toho, jak bude kultura působit navenek.
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To by bylo v pořádku – pokud má stát jasnou koncepci a ví, co dělá. Jestliže je jasné, v jakém časovém horizontu a v jakém rámci kam chceme jít. Ne že někdo dostane peníze, že je něčí kamarád, a někdo ne, protože se na někoho špatně podíval. Znamená to mít jasně definovaná kritéria.
Bez státní podpory to v Evropě nejde, bez toho kultura nikdy sama nepřežije. Přitom kultura a její podpora je ukazatelem určité společenské úrovně.
Lidovky.cz: A jak je to v Německu? Mají tam nějakou dlouhodobou koncepci?
Je celkem zásadní rozdíl mezi podporou kultury v Německu a v Česku. V Německu všechno strašně dlouho trvá, všechno je dlouhodobé, všechno se plánuje, všechno se stokrát projedná, ale když se to usadí, začne to fungovat. Pak je ovšem téměř nemožné to změnit. Německo přitom podporuje dlouhodobé projekty.
V Česku máte spíš šanci dostat nějakou malou podporu třeba na alternativní projekt, protože tam nehraje roli výhled do budoucna. V Německu na takové projekty peníze nedostanete. Tam chtějí vidět, že je všechno vyzkoušené, že to funguje, že to společnost nějakým způsobem přijala, a je tu dlouhodobý výhled do budoucna. Pak ovšem dostanete vyšší podporu než v Česku. Když už se jednou do takového kolečka dostanete, máte, když neuděláte nějakou chybu, relativně šanci pokračovat dále.
V Česku se naproti tomu každý rok třesete, jestli dostanete další peníze a jestli jste se dobře či špatně podívali na někoho, kdo ty peníze rozděluje. Líbilo by se mi, kdyby skutečně existovala nějaká dlouhodobá koncepce podpory kultury i v Česku. Když totiž nemáte kontinuitu, žijete jako umělec z ruky do pusy, a to není dobré.