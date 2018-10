Dárek pro fanoušky Hry o trůny. HBO uvede vzpomínkovou epizodu se všemi herci

Herec Sean Bean, představitel Eddarda Starka, se v rozhovoru prořekl s informací, že HBO natočila pro fanoušky seriálu Hra o trůny jeden vzpomínkový díl za účasti všech herců. Akci moderoval populární americký komentátor Conan O´Brien. Očekává se, že díl půjde do vysílání až po konci osmé, poslední série seriálu.

Sean Bean se v rozhovoru pro web The Hollywood Reporter prořekl, když oznámil, že se se všemi svými hereckými kolegy ze seriálu viděl před čtyřmi týdny v irském Belfastu. Pak už musel s pravdou ven. „Conan O´Brien to moderoval. Byla to úplně poslední epizoda, tak jsme se všichni sešli. Bylo to skvělé,“ popsal událost Bean. Podle herce šlo o velkou show pro diváky. Ti ji nejspíše uvidí ale až po odvysílání osmé série v druhé půlce roku 2019.

„Co se týče práce, tak je vtipné, jak se pak vůbec s kolegy nevídáte,“ řekl dále Bean. „Když ale vidím staré přátele nebo i staré kolegy z divadla, tak vždy navážeme tam, kde jsme před dlouhou dobou přestali,“ dodal.

Televize HBO zatím nic nepotvrdila. Je ale pravdou, že herec Jason Momoa, představitel Khala Droga z první série, byl v Belfastu také viděn během natáčení osmé série.