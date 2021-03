Dárek pro fanoušky Tolkiena. Pán prstenů vyjde vůbec poprvé s jeho vlastnoručními ilustracemi

Když J. R. R. Tolkien psal Pána prstenů, vytvářel k tomu doprovodné ilustrace. Ty se ale nikdy do knihy nedostaly. Nové vydání by to mělo změnit. Fanoušci tak dostanou unikátní možnost podívat se, jak se fantastické lokace z oblíbené ságy představoval sám autor.

Tolkien údajně neměl o svém výtvarném umu příliš valné mínění. Ačkoliv tvořil ilustrace k Hobitovi i Pánovi prstenů, dosud je veřejnost v knihách mohl vidět jen v první jmenované knize. Správci Tolkienovy pozůstalosti nyní dali možnost renomovanému nakladatelství HarperCollins ilustrace použít v novém vydání. Ačkoliv se jich několik dostalo do obrazových knih či na výstavy, to k čemu byly určené, tedy aby ilustrovaly Pána prstenů, budou plnit vůbec poprvé.

Věž Orthank podle Tolkiena. Ilustrace nebyly ani v historicky prvním vydání knihy z roku 1954. Tedy až na dvě - do knihy se dostal výjev s dveřmi do Mórie a Balinův náhrobní kámen. Nové vydání, které v anglickém originále vyjde v říjnu, by ale Tolkienových ilustrací mělo obsahovat zhruba třicet.

Lothlórien podle Tolkiena.