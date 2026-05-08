Londýnský rodák, který vyrůstal na univerzitě v Leicesteru, dokázal poutavě vyprávět jak o existujících zvířatech, tak o dávno vyhynulých dinosaurech a své pořady přetvářel také v úspěšné knižní edice. V pátek 8. května slaví 100. narozeniny (narodil se ve stejném roce jako bývalá britská královna Alžběta II.).
Během svého života získal Attenborough desítky čestných titulů a různých ocenění včetně mnoha cen BAFTA a Emmy. V roce 2023 ho třeba časopis New Statesman označil za osobnost, která je pro „zelenou diplomacii“ v Británii „neocenitelná“.
Podle kritiků se jeho raná tvorba zaměřovala především na zázraky přírodního světa, v pozdějších letech se ve své práci začal více angažovat na podporu environmentálních a ekologických témat.
„Kamkoliv jsem se podíval, šokovaly mě podivuhodné tvary a barvy, na které jsem naprosto nebyl připraven. Z takové nádhery a plodnosti, jimiž příroda hýřila, jsem se nikdy nevzpamatoval,“ řekl ke své vůbec první návštěvě západní Afriky.
David Attenborough také jednou vyprávěl, že když mu bylo 20 let, kamkoliv vyrazil, tam byla divočina. A že se to dramaticky změnilo, což se snažil zachytit právě v dokumentech Život na Zemi a další. Proto se přiklonil k zastáncům ekologie a ochrany přírody.
Dlouhodobě se proto zastává obnovy biologické rozmanitosti planety, omezení růstu populace, přechodu na obnovitelné zdroje energie, zmírnění klimatických změn, snížení spotřeby masa či vymezení více oblastí pro ochranu přírody.
David Frederick Attenborough se narodil 8. května 1926 v Londýně jako prostřední ze tří synů rektora Leicesterské univerzity. Za druhé světové války adoptovali jeho rodiče dvě židovské sestry z Berlína, Irenu a Helgu Bejachovy, které uprchly před nacistickým Německem do Británie díky tzv. Kindertransportu v srpnu 1939. V Leicesteru žily dívky sedm let, než se po válce shledaly s rodinou v New Yorku. Irena zemřela v roce 1994, Helga o 11 let později.
O přírodu se David Attenborough zajímal odmala, vystudoval přírodní vědy na univerzitě v Cambridgi a po škole nastoupil do BBC. Brzy dostal příležitost natáčet přírodovědné dokumenty, které zaznamenaly velký úspěch. V BBC se věnoval i rozhlasovému vysílání o politice, archeologickým průvodcům, povídkám či náboženským programům.
V roce 1965 začala vysílat BBC Two, na jejímž řízení se Attenborough podílel. Má mimo jiné zásluhu na rozšíření Monty Pythonova létajícího cirkusu do světa. V roce 1969 byl jmenován programovým ředitelem obou stanic BBC.
David se od dětství zajímal o zvířata a také se jim celý život - s výjimkou dvou poválečných let, kdy sloužil u královského loďstva - profesionálně věnoval. Vystudoval geologii a zoologii v Cambridgi. V roce 1983 se stal členem britské Královské společnosti pro ochranu přírody.
Attenborough totiž dokázal o své lásce k přírodě poutavě vyprávět a v touze přinášet ty nejlepší záběry se nikdy nebál cestovat ani do nebezpečných oblastí. Ve svých pořadech se nevyhýbal ani moderním technologiím, včetně trojrozměrných modelů zvířat.
Proslavily ho dokumenty a seriály jako Život na Zemi, Živá planeta, Zázraky života či Planeta Země.
Attenboroughův přínos k poznání ocenila nejen královna Alžběta II., která ho v roce 1985 povýšila do šlechtického stavu, ale i vědecká obec. Získal také řadu ocenění, včetně prestižní Descartesovu cenu za popularizaci vědy, a pojmenovali po něm několik druhů živočichů, třeba australského pavoukovce nebo vyhynulou rybu. David Attenborough ale není jediným slavným členem své rodiny. Úspěšný byl i jeho bratr, režisér Richard, který získal Oscara za film Gándhí.
V roce 2020 vydal knihu a dokumentární film se společným názvem A Life On Our Planet (Život na naší planetě), ve kterých reflektoval svoji kariéru i úpadek životního prostředí a biodiverzity, jichž byl přímým svědkem.
S manželkou Jane, která zemřela v roce 1997, má dvě děti.