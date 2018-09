David Koller i cimbálová muzika. Konektiv Nights spojuje kultury

Jeden český, jeden zahraniční umělec. David Koller a Papis Nyass, Marwan Alsolaiman a Enchanted Lands, Kyčera a Karaoke Tundra. Tři společná vystoupení, jimž bude předcházet moderovaná diskuse. Konektiv Night Vol. I proběhne 3. října v pražském Experimentálním prostoru NoD.

Na jednom pódiu se z iniciativy Konektivu poprvé potkají Marwan Alsolaiman, interpret syrské tradiční hudby, s ambientním projektem Enchanted Lands, Karaoke Tundra, hiphopový producent z Ukrajiny, s cimbálovou muzikou Kyčera a Papis Nyass, bubeník původem z Gambie, s Davidem Kollerem. „To, co děláme, splňuje pojmenování Konektiv Night,” shrnuje Papis Nyass.

„Je to spojení dvou elementů, dvou kultur a dvou umělců. Jde o silné téma, těší mě to a je to pro mě velká čest.” David Koller, jedna z nejvýraznějších postav na české hudební scéně, k jejich tvorbě dodává, že bubnování je jen jedno – musí dokázat roztančit. „Jde o mix afrokubánské muziky a rockových, lehce jazzových bubnů,” nastiňuje podobu jejich společného setu.



Konektiv je nově založená platforma, na níž se setkává a rozvíjí hudba bez žánrových omezení. Iniciujeme spolupráce napříč kulturami, propojujeme zdánlivě nepropojitelné tvůrce i odborníky, a to jak myšlenkově, tak geograficky. Podporujeme ty, kteří prostřednictvím umění chtějí přesáhnout vlastní hranice a předsudky.

Druhé spojení je poměrně netradiční. „S Marwanem jsme vytvořili set, který je pro mě speciální tím, že jde o mou první zkušenost s tvůrcem hrajícím na tradiční nástroje,” uvádí Barbora Polcerová, skrytá za jménem Enchanted Lands. „V naší spolupráci nezasahuju do Marwanových malebných melodií, ale připravila jsem si ambientní vrstvy, ruchové a ASMR zvuky.”



Cílem Konektiv Night Vol. I je podpořit vzájemné porozumění a zdůraznit potřebu výměny zkušeností a znalostí mezi lidmi nejrůznějších kultur. Proto také před koncertem proběhne diskuse na téma Jak se u nás tvoří umělcům v zahraničí. Mezi diskutujícími je vedle vystupujícího Papise Nyasse dále Džana Popovič (Organizace pro pomoc uprchlíkům) a Jing Lu (Allstar Refjudží Band). Na pódiu se posléze poprvé setkají hudebníci z Česka s těmi z řad aklimatizovaných cizinců. Společná tvorba muzikantů z odlišných kultur je možná…