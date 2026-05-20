Projekt D vypráví příběh dvou lidí, kteří se rozhodnou spojit své rozvětvené rodiny a mít ještě jedno dítě navíc. Jenže nic není jednoduché. Do hry vstupuje asistovaná reprodukce, složité vztahy s bývalými partnery, čtyři kočky a babička, která má až příliš energie.
„Nejde nám o přikrášlený obrázek velké rodiny. Chceme ukázat, jaký život opravdu je – plný smíchu, starostí, radosti i naprostého chaosu,“ uvedl Laňka, který se svou ženou očekává v nejbližších dnech narození devátého potomka.
Ulihrach není jediným sportovcem, který se ve snímku objeví. Diváci se mohou těšit také na účast českých krasobruslařů a dalších osobností, jejichž jména produkce zatím tají.
Před filmovou kamerou se v minulosti objevili i jiní čeští sportovci. Například fotbalista Tomáš Rosický si zahrál ve snímku Vyšehrad: Fylm, pětice hokejistů Jakub Voráček, Jiří Tlustý, Radek Smoleňák, Jakub Kovář a Ondřej Pavelec se objevila v komedii Zdeňka Trošky Babovřesky 2, v seriálu Ordinace v růžové zahradě si zahráli olympijský vítěz v desetiboji Roman Šebrle a tenistka Petra Kvitová, v seriálu Lajna hokejový brankář Dominik Hašek a v seriálu Poslední sezona hokejista Jaromír Jágr.
V černé komedii Teroristka se krátce objevila biatlonistka Gabriela Soukalová. „Měla jsem možnost zažít během jednoho odpoledne, jaké to je při natáčení celovečerního filmu. Pro mě to byl skvělý zážitek a moc obdivuji, jak musí na place všechno klapat, aby z toho všeho vznikl film,“ napsala po natáčení biatlonistka na svém facebooku.
Režisér a scenárista Laňka před dvěma lety otevřel filmem Jedna noc téma sexu po internetu. Stojí také za celovečerním filmem Spolu, ve kterém zpracoval téma rodin s handicapovanými členy, nebo za thrillerem Poslouchej, který se promítal na zahraničních filmových festivalech. Pro televizi Prima natočil seriál Hvězdy nad hlavou a komediální gangsterský seriál Bodyguardi.
Ve své literární tvorbě se nejprve věnoval knižním portrétům českých herců a režisérů, od roku 2003 se soustředí na dětskou literaturu. Jeho trilogie o Billu Madlafouskovi se stala bestsellerem.