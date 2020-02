Dcera na Oscarech neuspěla. V Los Angeles probíhá slavnostní galavečer

V Los Angeles se v noci z neděle na pondělí udělují 92. ceny Americké akademie filmového umění a věd, takzvané Oscary. Češi mají na nejslavnějších filmových cenách své dvě želízka - krátký animovaný snímek Dcera studentky FAMU Darie Kaščejevové a cena za výpravu snímku Králíček Jojo pro Noru Sopkovou.

Galavečer začal bez velkých okolků velkým hudebním číslem zpěvačky Janelle Monae, které v sobě kombinovalo několik různých písní včetně Won´t You Be My Neighbour? of Freda Rogerse nebo I am Still Standing od Eltona Johna.

Stejně jako loni nemá večer žádného stálého moderátora, na rozdíl třeba od Zlatých glóbů, které letos moderoval (a svými vtipy a narážkami zbořil) komik Ricky Gervais. O první vstup se postarali herci Steve Martin a Chris Rock. V zoufale nevtipné výměně replik alespoň představili některé z celebrit v sále.

První sošku si odnesl Brad Pitt za roli kaskadéra Cliffa Bootha ve filmu Tenkrát v Hollywoodu režiséra Quentina Tarantina. Pitt má doma řadu Oscarů jako producent, ale jde o jeho první za herecký výkon. Konečně se dočkal, protože jeho dosavadní herecká kariéra je opravdu dlouhá.

V kategorii animovaných filmů se překvapení nekonalo - série Toy Story je pojem a její čtvrtý díl slavil úspěch u diváků i kritiky. V kategorii krátkých animovaných filmů se bohužel konalo pro čechy zklamání - místo fantastické Dcery si sošku odnesl snímek Hair Love. Ten se také zaobírá vztahem otce a dcery.

První píseň večera byla z filmu Ledové království 2. O doprovodné vokály sepostarala norská zpěvačka Aurora, známá všem návštěvníkům festivalu Colours of Ostrava.