Degradování žen jako zábava? Indická reality show o dohodnutých svatbách pobuřuje

NOVÉ DILLÍ Reality show Manželství po indicku (Indian Matchmaking) sleduje osudy mladých lidí, kteří doufají ve spokojené manželství. Pomoct jim v tom má nejznámější indická dohazovačka. Pořad je pod palbou kritiky kvůli tomu, že zobrazuje tradiční zvyk degradující ženy na zboží.

„V Indii není svatba mezi dvěma jedinci, ale dvěma rodinami.“ Opravdovou hvězdou nové reality show je Sima Tapariová, která je podle mnohých nejlepší bombajskou dohazovačkou. Rodiny s vidinou dobrého sňatku k ní zapisují své dcery. Ty Sima zhodnotí a přiřadí jim bodové hodnocení od 1 do 100 bodů.

„Vzhledově ujde, ale rozhodně není fotogenická,“ okomentuje Sima jednu z kandidátek. Na vzhledu hodně záleží. Dívky malého vzrůstu, nadváhou a velmi tmavou pletí jsou v reality show prezentovány jako neprovdatelné, ztracené případy.



Služby Simi Tapariové jsou velmi nákladné, takže si je mohou dovolit jen ty nejbohatší rodiny. Dohazovačka pak vhodné partnery pro své klienty hledá nejen v Indii, ale v podstatě po celém světě.

Dohodnuté svatby jsou v Indii tradicí a i v dnešních dnech normou. Jak Tapariová sama v pořadu říká, jsou to svatby z lásky, na které je pohlíženo jako na zvláštnosti. V indických novinách v inzertní rubrice stále vycházejí nabídky žen vhodných ke sňatku, kde jsou dívky redukovány na několikavětný výčet jejich fyzických předností.

Nejvíc zážadané jsou dívky velmi světlé pleti z dobrých rodin. Od toho se odvíjí i jádro kritiky nového pořadu. Kromě očividného redukování žen na bodovou škálu divákům a aktivistům vadí zejména kolorismus, zjevná diskriminace na základě barvy pleti. Dále i naprosté opomíjení kastovního problému v Indii. Nejvyšší kasta brahmanů (běžní klienti drahé dohazovačky) je prezentována jako ona „dobrá rodina“, zatímco nejnižší kasta dalitů si o něčem takovém může nechat jen zdát. Kastovní cítění je v Indii stále velmi silné a mezikastovní sňatky mohou vést i k vraždám.

Podle Itishy Nagarové, asistující profesorky na univerzitě v Novém Dillí, je Manželství po indicku značně problematické. „Měli by před tím varovat všechny indické ženy. To je totiž přesně ten druh zpátečnictví, se kterým přijdete do styku, až už jsou to sňatky podle horoskopů, hodnocení žen na základě fyzických kriterií nebo systémové vyobcování žen, které už mají děti,“ napsala Nagarová, která s tím má podle svých vlastních slov osobní zkušenosti. Zároveň upozorňuje, že pořad tyto praktiky v podstatě legitimizuje.

„Myslím, že je dobře, že pořad Manželství po indicku otevřel celospolečenskou debatu o tomto tématu. Zároveň se mu ale nedaří správně zobrazit, že sňatky v Indii jsou opravdu o kastách a dobrých rodinách,“ myslí si indický publicista Suraj Yengde. „Rozhodně jde ale o kontroverzní show. Nikdo to nedokáže sledovat bez toho, aby se zbláznil.“