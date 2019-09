Děkuji ti za tanec! Zpěvákovi Leonardu Cohenovi vyjde posmrtně poslední album

Album Děkuji ti za tanec (Thanks for the Dance) bude obsahovat nevydaný materiál a různé hudební spolupráce, které dal dohromady zpěvákův syn. Album vyjde 22. listopadu.

V říjnu 2016 vyšlo album You Want it Darker, na kterém Cohen spolupracoval se svým synem Adamem. Poprosil ho, aby mu pomohl jednotlivé písně dokončit. Na intimní nahrávce se Cohen symbolicky vyrovná s blížící se smrtí. Zemřel měsíc po vydání alba ve věku 82 let.

Sedm měsíců poté začal Adam Cohen pracovat na materiálech, které mu po otci zůstaly. Ke spolupráci si přizval celou řadu hudebníků - namátkově Damiena Rice, Bryce Dessnera, Javiera Mase nebo zpěváka Becka.



„Když jsme vymýšleli hudbu pro otcova slova, použili jsme jeho vlastní charakteristické hudební postupy. Tak je pořád s námi,“ sdělil k albu Adam Cohen. „Nejvíc mě na něm ohromují reakce těch, kteří ho už slyšeli. Jeden po druhém říkají, že Leonard stále žije,“ dodal.



První vlaštovkou alba je kratičká píseň The Goal (Cíl). „Jsem téměř naživu, jsem téměř doma,“ zpívá svých charakteristickým medovým hlasem Cohen. Zpíval o smrti, tušil, že se vydání nového materiálu nedožije. Přiznal to i v rozhovoru s magazínem The New Yorker měsíc před smrtí. „Jsem připraven zemřít. Doufám, že to nebude příliš nepříjemné,“ prohlásil.



V září 2018 Adam Cohen vydal sbírku poezie svého otce nazvanou The Flame. Česky vyjde pod názvem Plamen 31. prosince u nakladatelství Argo.