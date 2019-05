Den dětí oslavte knihou. Věnujte jim Pana Podpostele nebo atlas příšer

PRAHA Prvního června patří již dlouhou dobu dětem. Krom svého času jim k němu můžete věnovat také příběhy, které je budou bavit. Pro nejmenší je tu řada sympatických příšer, pro ty starší tajemství Vracovských skal či malostranských čarodějek.

Pan Podpostel

„Máte pod postelí bubáka? Nebojte se, to je jen Pan Podpostel!“ uklidňuje ty úplně nejmenší čtenáře nakladatelství Albatros. Pod jeho značkou se čeští čtenáři mohli již několikrát seznámit s ilustracemi Chrise Riddella, který je tentokrát autorem také textu. Riddellovy ilustrace ozdobily například severskou pohádku Neila Gaimana Odd a mraziví obři nebo nejnovější velkoformátové vydání Bajky barda Beedleho, o kterých jsme psali zde. Příběh o panu Podpostelovi je vcelku prostý a je tak skutečně vhodný pro nejmenší děti. Panu Podpostelovi se špatně spí na tvrdé zemi, a tak poprosí Jeníka, zda by si k němu mohl vlézt do postele. Pan Podpostel okamžitě usne a začne tak moc chrápat, že si Jeník zajde pro špunty do uší. V šuplíku ale narazí na další příšerky. Než se naděje, má jich plnou postel, že se sám nakonec rozhodne ustlat si na zemi.

Listonoš Vítr

Další zajímavou knihou z produkce Albatrosu je básnická sbírka Listonoš Vítr. Pod ni se podepsala dvojice básník Radek Malý a ilustrátor Pavel Čech. Ti dva spolu pracovali již na několika titulech včetně sbírky Poštou havraní od nakladatelství Petrkov, na niž jsme upozorňovali ve vánočních tipech. Tentokrát si Radek Malý vybral téma podzimu, které se snaží různými způsoby přiblížit čtenáři. „Verše Radka Malého jsou hravé i tesklivé, veselé i smutné, rozpustilé i nostalgické, ale vždy působivé a originální,” říká nakladatelství. Malý je také autorem textů Atlasu vyhubených živočichů, který mapuje vývoj a příčiny vyhubení zvířat. Novinku zařadilo Albatros Media do svého projektu Zásilka z Knihozemě v rámci nějž propaguje nejhezčí knihy pro děti do deseti let ze své produkce. Více o ní jsme psali zde.

Atlas duchů a příšer

Příšery nepotkáte jen v knize Pan Podpostel. Skrývají se také v Atlasu duchů a příšer. „Budete potřebovat veškerou svou odvahu a nejspíš i špetku šílenství, abyste mohli bo­jovat s pomstychtivými duchy, nepokojný­mi přízraky a těmi nejhrozivějšími netvory,” tvrdí Van Helsing, lovec příšer, duchů a upírů, který dětské čtenáře knihou provází. Atlas obsahuje známější příšery jako Drákula nebo Lochnesská příšera i ty méně známé jako Pendle Hill nebo Zelená paní. Na mapu Evropy se dostal i pražský Golem. Ilustrace Laury Brenily doplnily jednoduché texty Federicy Magrin. Atlas vyšel pod hlavičkou nakladatelství Edice Knihy Omega.

Třídní šašek

Novinka z produkce nakladatelství Pikola je humorným vyprávěním třídního šaška Maxe, který neustále bojuje s panem učitelem Armstrongem. Maxe vyzve ředitelka, aby kandidoval na předsedu třídy, což jej překvapí. Není však jediný, kdo se bude o funkci ucházet, musí tudíž porazit několik soupeřů včetně Abby Purcellové. Na pomoc mu proto přichází jeho kamarád Hugo. „Max není ani nejchytřejší, ani nejrychlejší, a už vůbec ne nejhezčí. Je ale neuvěřitelně vtipný. Vlastně to je možná nejzábavnější kluk, s jakým jste se kdy setkali,” láká ke koupi nakladatelství Pikola. Kniha má 240 stran, nicméně obsahuje řadu ilustrací. Je proto vhodná i pro méně zdatného čtenáře. Knihu Třídní šašek napsal a ilustroval Matt Stanton, českého překladu se ujala Kateřina Klabanová. Z produkce nakladatelství Pikola lze také vyzdvihnout knihu Den, kdy voskovky řekly dost. Kniha má nápadité grafické (voskovkové) zpracování a je určena spíše menším čtenářům.

Čarodějky malostranské

„Na Malé Straně se vždy děly zvláštní věci. Občas na vás mrkl chrlič, ve stínech jste mohli spatřit strašidlo nebo jen zvláštní holku, co uměla věci, které by nikdo nečekal,” uvádí příběh nakladatelství Epocha, které knihu vydalo. Ta zavádí čtenáře do prostředí Malé Strany, kde už od nepaměti žily čarodějky. Mezi nimi i Ginerva a její rodina, jejíž tajemství nečekaně vyplývají na povrch ve chvíli, kdy po Praze začnou mizet strašidla a selhávat mocná kouzla. Čarodějky malostranské jsou již druhou knihou české spisovatelky Petry Kubaškové. Za ilustracemi stojí tatérka a designérka Zuzana Čatajová. Ta vystupuje také pod jménem Striga. Kniha je vhodná pro děti od devíti let.

Vzdálenost mezi mnou a třešní

Devítiletá Mafalda má ráda příběhy, hudbu a je velmi zvídavá. Od svých vsrtevníků se však liší v jedné zásadní věci. „Její jinakost se ukrývá za jejími tlustými brýlemi – trpí totiž vzácnou oční chorobou, kvůli které postupně přichází o zrak. Mafalda kontroluje rychlost, s jakou její nemoc postupuje, podle toho, z jaké vzdálenosti je schopná vidět svoji milovanou třešeň, která roste u školy,” píše nakladatelství Slovart, pod jejichž hlavičkou kniha vyšla. Mafalda si tak začne zapisovat seznam věcí, na kterých jí záleží a které už nebude moct jednoho dne dělat. Když pak vyslechne rozhovor, ve kterém se její rodiče baví o stěhování, rozhodně se žít v koruně stromu. Příběh Mafaldy sepsala Paola Peretti, překladu se ujala Monika Červenková.

Zmizení Edwina Lindy

Edwin má za sebou náročný rok. Jeho tatínek zmizel za podivných okolností ve skalách a málem přišel i o svou maminku. Zároveň na Edwina začínají dorážet temné síly, proti kterým se rozhodne postavit čelem a bojovat. „Spolu s kamarády se rozhodne ochránit tajemství, které mu zanechal otec: mapu Šumavy a záhadný zápisník, který by v rukou mocných proměnil šumavské hvozdy v kamennou poušť.” Kniha je směsicí fantasy a detektivky. Zmizení Edwina Lindy doplnily ilustrace Jindry Čapka. Příběh napsal David Jan Žák, který také chystá pokračování. To by mělo vyjít na podzim. Knihu vydalo nakladatelství Albatros.

Propast

„O Vracovských jeskyních se toho moc neví. Ani na dno nejhlubší propasti se nikdo ještě nepodíval - ti, kdo se o to pokusili, přišli o rozum, nebo se už nevrátili,” láká k přečtení nakladatelství Paseka, které knihu vydalo. Ústředním hrdinou je dvanáctiletý Jirka, který přijíždí do okolí Vracova na návštěvu za dědou. Při té příležitost se vydává na výlet do jeskynního komplexu. Po návratu však se však Jirkovi dějí divné věci. Slyší tajemný hlas a setkává se s dívkou, co se zdá jako z jiného světa. Propast sepsala Lenka Juráčková a Tomáš Kučerovský. Druhý jmenovaný je taktéž autorem výrazných ilustrací, které příběh doprovází.

Nikdynoc

Máte náladu na fantasy? Nakladatelství CooBoo vydalo jedno takové. Konkrétně Nikdynoc od australského spisovatele Jaye Kristoffa. Kniha zaujme už na první pohled výraznou obálkou, kombinující bílou, černou a červenou. Příběh se soustředí na dceru popraveného zrádce Miu Corverovou. „Vydává se na cestu, aby se stala učednicí nejobávanějšího a nejtajemnějšího sdružení vrahů v celé zemi – Rudé církvi. I když vyniká v použití jedů a zbraní, nemůže ji to zachránit před spiknutím, které se na ni v temnotě chystá,” láká ke koupi knihy nakladatelství. Překladu se ujala Adéla Rufferová. Kniha obsahuje řadu erotických scén, je proto vhodná pro starší čtenáře.

Uzly a pomeranče

Téměř čtrnáctiletý Darek žije se svým otcem a mladší sestrou ve vesnici na moravském Slezsku. Prožívá smrt své matky i otcovo nadměrné pití alkoholu, které se prohlubuje, když v důsledku hospodářské krize přijde o zaměstnání. „Vtom se však objeví dávný kamarád Anton a otevře mu nové životní perspektivy: budou společně chovat koně. Darek je nadšený a pomáhá otci ohradit pastviny a postavit stáj,” píše nakladatelství YOLI, které román české spisovatelky Ivy Procházkové vydalo s filmovou obálkou. Příběh se soustředí také na první lásku, kniha je tak vhodná především pro mládež. Nakladatelství YOLI se soustředí na dospívající čtenáře a young adult. Z jejich nejnovějších knižních titulů lze zmínit například i sci-fi Nimbus, které je pokračováním světového bestselleru Smrtka. O něm jsme informovali v květnových tipech určených pro dospělé čtenáře. Nimbus je totiž dílo, které zaujme nejen ty mladší, ale i ty starší čtenáře.