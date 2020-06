Den dětí s knihou. Věnujte Artemise Fowla, Valentýnku nebo Fotbalovou školu

PRAHA Mezinárodní den dětí lze oslavit různě. V cukrárně, na dětském dnu nebo knihou. Přinášíme proto několik tipů na dětské knihy a knihy pro mládež. Nechybí encyklopedie, fantasy nebo dobrodružné příběhy.

Volte zvířata!

„Lev je král džungle. Vládne ostatním zvířatům, která ho ale už mají plné zuby - pořád si vymýšlí nějaké nesmysly a jen je využívá. Navíc se právě ukázalo, že odvedl vodu z řeky, aby si vybudoval bazén jenom sám pro sebe. Tak to byla ta poslední kapka!” píše nakladatelství Paseka, které knihu vydalo. Plně ilustrovaná kniha pro děti od pěti let vznikla ve spolupráci čtyř ilustrátorů, kteří si vzali za cíl seznámit dětské čtenáře s fungováním voleb a demokracií jako takovou. V knize se o místo prezidenta uchází hned několik zvířat, které také svým voličům prezentují, co by rádi změnili. Na konci knihy naleznou čtenáři výzvu: „Nelíbí se ti, jak volby dopadly? Tak už to ale ve volbách chodí. Vítězí ten, kdo získá nejvíce hlasů. Komu bys dal svůj hlas ty? Vymysli jiný konec a vysvětli ho!” O výsledku voleb knihy Volte zvířata rozhodly mimo jiné děti, které se spolu s autory zúčastnily několika tvůrčích dílen. Kniha obsahuje také slovník „volebních výrazů”. Knihu přeložila Lada Weissová.

Zvědavá čarodějka Agáta

„Jak to může dopadnout, když se malá čarodějka Agáta vydá prozkoumat lidský svět? Nestačí se divit! Co má přinést na narozeninovou oslavu, když netopýr ani ropucha nejsou vhodným dárkem? Na co mají popeláři košťata, když na nich nelétají? Otázek je mnoho a ani kouzla a čáry jí moc nepomohou. Jak tohle dopadne!” uvádí nakladatelství Fragment, které knihu vydalo. Ilustrace Katariny Kratochvílové doplnil text Lindy Pacourkové. Kniha je určená pro předškoláky od pěti let, kteří preferují minimum textu.

Stromy - Jejich kouzlo a tajemství

Pokud hledáte encyklopedii pro děti kolem sedmi let, nakladatelství Pikola nedávno vydalo knihu Stromy - Jejich kouzlo a tajemství. Ilustrovaná encyklopedie popisuje, jaké druhy stromů existují a kde rostou, jak se rozmnožují a čím se živí. „Věděl jsi, že stromy si pod zemí předávají zprávy a že některé druhy stromů o sebe navzájem pečují jako rodina?” Knihu napsala Jen Green. Do češtiny ji přeložil Petr Roth. Před dvěma lety vyšla pod hlavičkou nakladatelství Slovart ilustrovaná kniha Stromy, která se této tématice věnuje zase z jiného pohledu. Ukazuje například i to, co je života, strom lidožroutů, jak vypadal posvátný fíkovník nebo jaký je nejstarší, nejvyšší a nejtlustší strom. Jedná se o dílo polského ilustrátora Piotra Sochy a biologa Wojciecha Grajkowskiho, kteří na sebe upozornili bestsellerovou encyklopedií Včely. Zajímavou plně ilustrovanou encyklopedickou edici Račte vstoupit do muzea má také nakladatelství Albatros, které vydalo Dinosaurium, Botanicum, Animalium či Planetarium. Fenoménem se staly také Mapy, které vyšly u nakladatelství Host. Od stejných autorů u nás vyšlo také Pod zemí, pod vodou.

Valentýnka a veterinární ordinace

Nakladatelství Albatros vydalo další pokračování oblíbené série Valentýnka. „Valentýnka je holčička s nevšedními nápady, na které vždycky už netrpělivě čekají kamarádi Jonáš, Péťa a Zuzka. Tentokrát ji k nové hře inspiruje její pejsek Hugo, který si zraní ucho. Po návštěvě veterinární kliniky Valentýnka dětem navrhne, že si společně zařídí ordinaci. Budou léčit zvířátka! Poradí si malí veterináři se všemi případy?” Valentýnka a veterinární ordinace je dílo současné české spisovatelky Ivany Peroutkové. Kniha je určená pro děti od sedmi let. V předchozích letech vyšly také knihy Valentýnka a narozeniny a Valentýnka a daleké kraje. Příběh doplnily ilustrace Ivony Knechtlové. Knechtlová vytvořila ilustrace také ke světovému bestselleru Lucy Maud Montgomery Anna ze zeleného domu, který původně vyšel už před více než sto lety a nyní jej a jeho pokračování vydává Albatros v novém kabátě. Pro nakladatelství Pikola ilustrovala v nedávné době knihu Stela a 16 huskyů. Kniha vypráví příběh desetitelé Stely a jednoho velkého psího závodu, který její rodinu zavede z Osmihorek až na Aljašku. Rozhovor s autorkou Terezou Pařízkovou si můžete přečíst zde.

Fotbalová škola

Pro čtenáře, kteří milují fotbal, si nakladatelství Pikola připravilo pokračování Fotbalové školy, tentokrát s podtitulem Nová sezóna - Kde fotbal zachraňuje svět. „Představ si školu, kde by se na každé hodině probíral jen fotbal! A rovnou na hřišti! Tahle úžasná kniha plná fotbalového hýření, žebříčků, výsledků, překvapujících faktů a zajímavostí tě provede tou nejbáječnější školou na světě. Ve fyzice se dozvíš, že fotbalové míče ve skutečnosti nejsou kulaté! V zeměpise očicháš dinosauří bobek a zjistíš z něj něco o trávě. A uměl bys říct, jestli jsou leváci častěji kluci, nebo holky? Autoři ti to poví v hodině biologie,” uvádí Pikola. Kniha je určena čtenářům od osmi let.

Ruce v hlíně

„Ať už žiješ ve městě nebo na venkově, tato knížka plná inspirativních nápadů tě naučí pozorovat a prozkoumat přírodu od jara do zimy. Zjistíš, kdy je vhodná doba na zasetí semínek. Pomocí jednoduchého návodu si vyrobíš vlastní terárko i krmítko pro ptáčky. Neboj si zašpinit ruce od hlíny a objevuj přírodu – jak roste, kvete a chutná!” uvádí nakladatelství Labyrint, které knihu vydalo. Praktické rady doplnily velkoformátové ilustrace rumunské ilustrátorky Aitch. Ruce v hlíně vyšly v rámci edice Raketa. Byla také zařazena mezi čtrnáct dalších titulů letošního Velkého knižního čtvrtku. Ruce v hlíně obsahují též rady, jak vytvořit hmyzí hotel. V loňském roce vydalo nakladatelství Labyrint knihu Včelař Josífek, který žil osaměle v pustém údolí. Jednoho rána na něj však čekalo překvapení. Zatoulaný včelí roj si hledal nový domov. Josífek měl z nových sousedek radost a zjistil, jak je krásné se o někoho starat. Ilustrovaná kniha obsahuje také informace, které by měl znát každý včelař.

Francesco Tirelli a jeho zmrzlinářství

„Petr měl tak rád zmrzlinu, že si každý den našel záminku projít kolem zmrzlinářství Francesca Tirelliho. Někdy si koupil pár kopečků, někdy se zaskočil podívat dovnitř, jindy jen nakoukl skrz výlohu,” uvádí nakladatelství Práh, které knihu vydalo. Petr je židovský chlapec, který žije v Budapešti. Během války se potřebuje on i jeho rodina někde ukrýt. A přivede Francesca na nápad. Kniha sleduje také osudy Francesca, který už od útlého dětství obdivoval zmrzlinářský stánek svého strýce Carla. Na otázku, zda chce citronovou nebo malinovou, mátovou nebo kávovou, rybízovou nebo anýzovou odpovídal vždy stejně: „Na pořadí nesejde”. Autorka Tamar Meir v knize převyprávěla příběh svého tchána, který nikdy nezapomněl na svého zachránce. Nominoval jej na cenu Spravedlivý mezi národy. Knihu doplnily také ilustrace Jael Albert. Příběh italského zmrzlináře, který během války ukrýval Židy přeložila do češtiny Lenka Bukovská.

Kletba vlkodlačího chlapce

„Román se odehrává v typicky britské internátní škole ,pro ne právě bystré syny ne zrovna bohatých rodičů‘, sídlící na středověkém hradě kdesi na venkově. Vyučování vedené poněkud výstředním učitelským sborem naruší nevysvětlitelné události – zjevují se duchové, ztrácejí se pedagogové a památeční předměty, a následkem toho dokonce hrozí, že budou zrušeny vánoční prázdniny. Podaří se žákům rozjet detektivní pátrání, které by tuto katastrofu odvrátilo?” představuje nakladatelství Argo novinku, pod kterou se podepsal Chris Priestley. Autor knihu sám též ilustroval. Jedná se o první díl z plánované série. Nakladatelství Argo vydalo i další knihy tohoto autora. Čtenáře zejména zaujal pro svou sérii Příšerných příběhů.

Artemis Fowl

Příběh geniálního dvanáctiletého zločince, který je mezi mnohými čtenáři oblíbeným antihrdinou, se nakladatelství Albatros rozhodlo znovu vydat při příležitosti uvedení stejnojmenného filmu. Původně vyšel první díl Artemise Fowla v českém znění v roce 2002. Tentokrát vsadilo nakladatelství na obálku, která se podobá filmovému plakátu. Fanoušci z dostupných ukázek ale zatím nadšení příliš nejsou. Film se (alespoň dle traileru) od knihy v mnohém liší. Artemisův otec Artemis Fowl I. byl unesen a prohlášen za mrtvého. Jeho matka je ve špatném psychickém stavu, a tak se o sebe stará Artemis sám, společnost mu dělá osobní strážce Butler. Po zmizení otce se Artemis rozhodne získat rodinné bohatství zpátky. Unese proto kapitánku skřítků Myrtu Krátkou, za niž žádá výkupné. Zároveň vychází i audiokniha, kterou namluvil David Prachař. Populární knihu Eoina Colfera přeložila Veronika Volhejnová. K dostání by měla být od 4. 6.

Krásky

Pro náctileté čtenáře připravilo nakladatelství Fragment fantasy román Krásky. Dhonielle Clayton vytvořila honosný svět Orléans, kde krása je tou nejvyšší hodnotou. „Lidé se zde rodí šedí a pouze uctívané Krásky mohou díky svým schopnostem měnit jejich zevnějšek i povahu. Camellii však nestačí být Kráskou, chce být nejlepší a sloužit královské rodině. Po příchodu do paláce zjistí, že je objektem temných zájmů, jež mohou její schopnosti zneužít pro zvrácené účely. Čeká ji nepředstavitelná volba… a v sázce bude osud celého Orléansu,” uvádí nakladatelství. Kniha zaujala čtenáře zejména pro svou originalitu. Knihu přeložila Zuzana Švábová. Fragment vydal také pokračování fantasy Everless s podtitulem Panství zášti a lásky. V království Sempera, kde se kniha odehrává, se platí časem. Hodiny, dny i roky jsou extrahovány z krve a pomocí magie přetavovány v kovové mince.

Hledáte další tipy? Zde naleznete další pro děti a mládež z května.