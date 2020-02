Den s Gretou Thunbergovou. BBC chystá o klimatické aktivistce dokumentární sérii

„Klimatická změna je nejdůležitějším problémem našich životů a tak je teď vhodné přijít se sérií, která vysvětlí fakta a vědu skrývající se za tímto fenoménem,“ prohlásil Rob Lidell, výkonný producent BBC Studios. „Možnost spolupracovat na tomto projektu s Gretou je ohromné privilegium. Můžeme dostat zasvěcený pohled na to, jaké je to být světovou ikonou a jednou z nejznámějších tváří na planetě,“ dodal.



Jako rámec celé série bude sloužit právě Gretina cesta z přednášky na přednášku. „Filmy mapují Gretinu cestu vstříc dospělosti a její neustálé střetávání se s lidskou lhostejností a jejími následky. Přiblíží také Gretiny hloubavé momenty, kdy sama v tichu píše své silné projevy vysílané po celém světě. Takový život nemá žádný jiný teenager,“ píše se přímo ve vyjádření BBC.



Žádné další detaily o pořadu zatím známé nejsou.

BBC Studios’ Science Unit announces series with Greta Thunberg.@bbcstudios’ award winning Science Unit announces a brand new series with Swedish environmental activist @GretaThunberg at Showcase 2020 event.https://t.co/9Xgx3bs8Kw pic.twitter.com/vK9KnQh03Z