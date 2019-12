Deník z Atlanty žaluje Clinta Eastwooda. Ve svém novém filmu nelichotivě zobrazil jednu z reportérek

ATLANTA Hlavní deník The Atlanta Journal-Constitution žaluje režiséra a herce Clinta Eastwooda z nactiutrhání. Ve svém novém filmu Richard Jewell se totiž skutečná reportérka deníku Kathy Scruggsová (ve filmu ji herečka Olivia Wildeová) vyspí s agentem FBI. Snímek zamíří do českých kin 16. ledna.

Eastwoodova novinka Richard Jewell vypráví o dramatických událostech z roku 1996. Jewell, zaměstnanec bezpečnostní služby (Paul Walter Hauser), zabrání během letních olympijských her v Atlantě bombovému útoku tím, že najde podezřelý batoh a zachová se správně. Z hrdiny se ale celkem záhy stává padouchem a hlavním podezřelým. Mohou za to manipulativní novinové články označující Jewella za teroristu. O muže, jehož život se mění na peklo, se začne zajímat i FBI.

Právě s agentem FBI (Jon Hamm) má v jedné scéně pohlavní styk dnes již zesnulá reportérka Kathy Scruggsová (Olivia Wildeová). Právě ona byla prvním novinářem, jež psal o Jewellovi ve spojení s vyšetřováním FBI.



Podle jejího domovského deníku The Atlanta Journal-Constitution je filmové zobrazení reportérky urážející a silně nactiutrhačné. Tím spíše, že Scruggsová agenta svede proto, aby se nekalou metodou dostala k informacím z první ruky.

„Podobné zobrazení naznačuje, že The Atlanta Journal-Constitution nutil své zaměstnance do sexuálních aktů za účelem získání informací či jim to alespoň umožňoval. Je to zcela nepravdivé a zlé, velmi nactiutrhačné a poškozující,“ píše se v dopise právníka deníku adresovaném vedení studia Warner Bros. a scenáristovi filmu Billu Rayovi. Dopis se podařilo získat webu Deadline.