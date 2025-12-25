„Jeho dílo obohatí i dnes.“ Desítky lidí si na Vyšehradě připomněly úmrtí Karla Čapka

Ke hrobu spisovatele Karla Čapka na pražském Vyšehradě přišly na Boží hod před polednem desítky lidí. Setkání se koná pravidelně ve výroční den jeho úmrtí v roce 1938. Člen výboru pořádající Společnosti bratří Čapků Jiří Pešička připomněl ve vystoupení hlavní události ve spisovatelově životě. Četl také z nekrologů, které publikovaly po spisovatelově úmrtí Lidové noviny, do nichž Čapek přispíval.
Karel Čapek je podle Pešičky autorem, který si připomínání zaslouží. „Má kvality myslitelské, kvality umělecké, kvality jazykové a ta jeho morální poctivost je opravdu příkladná,“ řekl novinářům Pešička. Připomněl ve hlavní události ve spisovatelově životě v roce 1925, kdy se u Čapka začaly scházet tehdejší kulturní a politické osobnosti, později známí jako pátečníci, a 1935, kdy pracoval na románu Válka s mloky.

„Ponoření se do díla Karla Čapka, ať už beletristického nebo třeba žurnalistického, člověka obohatí i dnes,“ uvedl Pešička, jenž v roli hlavního řečníka zastoupil původně ohlášeného předsedu Českého centra Mezinárodního PEN klubu Ondřeje Vaculíka. Vaculík podle organizátorů onemocněl. Čapek před 100 lety v tehdejším Československu PEN klub zakládal.

Čapek zemřel na následky zápalu plic, v době událostí roku 1938. Těžce nesl tehdejší mnichovskou dohodu a po ní následující kapitulaci. Úmrtí Čapka uchránilo před zatčením gestapem. Jeho bratr, malíř a spisovatel Josef Čapek zahynul v nacistickém koncentračním táboře.

Karel Čapek se narodil 9. ledna 1890 v Malých Svatoňovicích na Trutnovsku. Patřil k nejvýznamnějším osobnostem meziválečné české společnosti. Celý svět převzal slovo robot, které vymyslel pro divadelní hru R.U.R. Psal i poezii, prózu, cestopisy a pohádky a věnoval se také politickým a filozofickým úvahám.

Bojoval proti zlobě a nenávisti, která se koncentrovala ve fašismu a nacismu. Proto si také pro něj krátce po obsazení Prahy přišlo do jeho vily gestapo. Čapek byl ale již mrtev. Jeho knihy vycházejí i v současnosti po celém světě.

Společnost bratří Čapků existuje od roku 1947. Snaží se přispívat mimo jiné k šíření filozofického, mravního a sociálního odkazu Karla a Josefa Čapkových.

