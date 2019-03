Děsivé příšery i dávka nostalgie. Nová ukázka třetích Stranger Things diváka nešetří

Hawkins Píseň Home Sweet Home rockové kapely Mötley Crüe sice značí, že do města Hawkinsu přišel rok 1985, ale zlo z něj rozhodně nezmizelo. Podle nové ukázky, která znovu obsahuje velké množství retro popkulturních narážek, se dá usuzovat, že seriál i tentokrát zahraje na nostalgickou strunu. Oblíbená dětská parta se navíc dočká i jednoho nováčka.

„Už nejsme děti,“ prohlásí odhodlaně v ukázce Mike (Finn Wolfhard). Má rozhodně pravdu - kdysi dětští hrdinové se kromě školy nově musí ve fiktivním městě Hawkins ve státě Indiana vyrovnat i s nástrahami puberty a prvních lásek. Zlo ale samozřejmě jen tak nezmizelo, jak je v ukázce vidět například v podobě ohromného monstra, které svým tvarem připomíná hmyz. Je na co se těšit.

O konkrétním ději toho zatím známo příliš mnoho není. Dej se posunul do roku 1985, kdy měl mimo jiné premiéru kultovní snímek Zpátky do budoucnosti. „Naši dětští herci budou v době třetí série již o rok starší, takže jsme museli poskočit i v seriálu,“ vysvětlil důvod pragmaticky Matt Duffer pro magazín The Hollywood Reporter už v říjnu 2017. Je také známo, že se seriál mnohem více přesune za hranice městečka Hawkins. „Budou z toho města muset sakra vypadnout,“ naznačil zlověstně pro web Vulture Ross Duffer. V Hawkinsu už nebude bezpečno.

Kromě návratu starých známých tváří se seriál dočká i jedné nové. Herečka Maya Thurman-Hawkeová si zahraje Robin, navenek znuděnou dívku plnou skrývané zášti. Pokud je Vám jméno herečky povědomé, nemýlíte se - Maya je dcerou herečky Umy Thurmanové (Kill Bill, Pulp Fiction) a herce Ethana Hawkea (Společnost mrtvých básníků, Training Day).



Třetí série by měla být tou předposlední. Bratři Dufferové již dříve pro web Vulture řekli, že mají naplánovány jen čtyři série, které mají mít uzavřený konec. „Chci, aby to mělo definitivní finále. Přirozeně také chcete skončit, když jste na vrcholu,“ okomentoval rozhodnutí Matt Duffer.