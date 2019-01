Detektivové chytají vrahy i alergickou vyrážku. Rapl se v druhé sérii přestane brát tolik vážně

ÚSTÍ NAD LABEM Detektivních hrdinů, kteří se berou příliš vážně, už je v televizi dost. Režisér Jan Pachl se rozhodl v druhé sérii Raplu zvolnit a proložit vyšetřování humorem. To ale neznamená, že by Rapl, který se nově přesunul z Jáchymova do Ústí nad Labem, pozbyl temných pasážích. Největší chudáky ale tentokrát dělá přímo z policistů. Druhý Rapl rozběhne pátrání již 7. ledna ve 20:05.

Upozornění, následující odstavce obsahují popis filmaři představených, méně významných částí děje.



Tak takhle si detektivové z jáchymovského detašovaného pracoviště svůj přesun do Ústí nad Labem určitě nepřestavovali. V jejich polorozpadlé ubytovně neteče teplá voda a na zdi je silná vrstva plísně. Druhý Rapl dělá ze svých hrdinů chudáky, kteří jsou na tom častokrát ještě hůře než ti, které posílají za mříže.

Ústřední postavou je znovu sarkastický major Kuneš v podání Hynka Čermáka. Ani ten ale nezůstal zcela stejný. „Kuneš je ještě svéráznější než dříve, ale i humornější. Také výrazně zchudl, nemá už drahé auto, je na něj vypsaná exekuce,“ popisuje svou roli Čermák. Kuneš také nejhůře snáší podmínky nové ubytovny, protože má na plíseň silné alergické reakce. Osype se a špatně se mu dýchá. Problémy s dýcháním ale vyřeší po „kunešovsku“ - zapálí si cigaretu a počká, až vše odezní.



Tvůj detektiv má známou tvář

Rapl zabodoval



První řada seriálu si vysloužila nominaci na Českého lva. Získala také evropskou televizní cenu Prix Europa.

Doplní ho staré známé postavy. Podplukovníka Rohana (Alexej Pyško) v druhé sérii žene osobní pomsta. Jeho bratra totiž zavraždil velmi činorodý bělohorský zločinec Željko Čubrič. „Je to v podstatě důvod, proč je stále Rohan u policie. On tam zůstal, aby si mohl vyřídit účty s tímhle Željkem,“ popsal svou postavu Pyško. Nadporučík Lupínek (Lukáš Příkazký) zase řeší problémy s manželkou a dětmi, kteří se s ním odmítají do Ústí přestěhovat. „Manželka nakonec podlehne, ale začne zlobit,“ naznačil lehce Příkazký na čtvrteční tiskové konferenci průběh děje.



Podporučík Mácha (Tomáš Jeřábek) slouží v druhé sérii nejspíše jako komická vložka. Větší prostor dostane i policejní patolog Knecht (Miloš Černoušek, uměleckým jménem Cyril Drozda). Jeho větší zapojení si navíc vyžádali samotní fanoušci seriálu. „Jeho role se nám navíc skvěle psala,“ poodhalil režisér Pachl. K tomu všemu přibudou ještě postavy nové, ale ty filmaři zatím drží pod pokličkou.

Druhá řada seriálu by se také kromě přidaného humoru měla více soustředit na charaktery postav, hlavně obětí, a prostředí, z něhož vzešly. Diváci se také nově nemusí bát, že zmeškají epizodu a nebudou pak schopni dějově navázat. Každý díl seriálu má nyní na svém začátku zhruba ve svou minutách přehledně shrnout, co se stalo v předchozích dílech.

Operace Ofsajd

Novinářům byla na promítání představena druhá epizoda. V ní šlo o partu ústeckých neonacistů nazvanou U12. Během jejich bitky se skupinou fotbalových fanoušků je jeden z mladíků ubodán. Z toho, co nejdříve vypadá vcelku jako nešťastná náhoda, se ale nakonec vyklube úkladná vražda. A vrahem je ten, od koho by to nikdo nečekal.

Je hned patrné, že seriál se opravdu přestal brát tolik vážně. Úsměvné situace prostupují celým dílem a vtipy ve většině případů fungují. Děj plyne bez hlušších míst a seriál je z diváckého hlediska přitažlivý. Dojem kazí akorát několik teatrálních scén (třeba naprosto přestřelená modlitba k Hitlerovi) a několik celkem zjevných logických nedostatků. Jeden z nich navíc vede přímo k dopadení vraha, tím je problém ještě očividnější.