Děti, řekněte M jako metal. Skupina Metallica chystá veršovanou knihu pro nejmenší

LOS ANGELES Jak naučit vaše díte metalu? Populární americká skupina Metallica, která hraje tvrdou hudbu plnou drsných textů, chystá veršovanou knihu pro mladé čtenáře. Ti i prostřednictvím roztomilých obrázků poznají celou historii kapely.

Kniha vyjde 26. listopadu jako projekt charitativní nadace All Within My Hands, kterou založila sama kapela. Na knize se kromě samotných členů podílel i spisovatel Howie Abrams, který například v roce 2017 napsal i knihu Abeceda hip-hopu.

Abeceda Metallicy, jak se nová kniha v překladu jmenuje, bude pod každým písmenkem abecedy uvádět kus historie kapely. Vše bude i přes tvrdou náturu metalové hudby podáno tím nejšetrnějším možným způsobem. Zájemci si ji mohou předobjednat přes webové stránky kapely.



Posledního alba skupiny Metallica Hardwired... to Self-Destruct (2016) se prodalo celosvětově na pět milionů kusů. V rámci doprovodného turné se kapela podívá 18. srpna i do Prahy.