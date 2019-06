Dětský závod se zlem. Marhoulovo Nabarvené ptáče se představuje v první ukázce

PRAHA Je to film „drahý, těžkopádný a moc se v něm nemluví.“ Tak popisují Nabarvené ptáče jeho tvůrci. Černobílý snímek režiséra Václava Marhoula na motivy bestselleru Jerzyho Kosińského vypráví o putování jednoho židovského chlapce za druhé světové války. Snímek se podívá do českých kin 12. září.

Židovští rodiče se snaží zachránit svého malého syna před transportem do koncentračního tábora. Pošlou ho k tetě na venkov, kamsi do odlehlého místa ve východní Evropě. Teta však umírá a chlapec zůstává sám. Vydává se na pouť zemí, která je zmítaná válkou. Během svého putování se setkává s tím nejhorším, co se v lidech skrývá. Naděje v mladém srdci ale neumírá.

Hlavní postavu ztvárnil teprve devítiletý Petr Kolár, pro kterého šlo o hereckou premiéru. Zbytek hereckého obsazení je ale opravdu světový - v Marhoulově filmu se objeví Harvey Keitel (Hanebný pancharti, Pulp Fiction), Stellan Skarsgård (nyní nejznámější asi jako Boris Ščerbina ze seriálového hitu Černobyl) nebo Udo Kier (Dogville, Armaggedon).

V dalších rolích se představí například Julian Sands, Tim Kalkhof, Alla Sokolova, Alexej Kravčenko, Lech Dyblik, Júlia Valentová či Martin Nahálka. Z českých herců se na plátně objeví například Jitka Čvančarová, Petr Vaněk, Filip Kaňkovský, Milan Šimáček, Michaela Doležalová, Zdeněk Pecha, Radim Fiala a Pavel Kříž.

cinemascope Formát Cinemascope se používal hlavně v padesátých a šedesátých letech. Umožňoval natáčet záběry v poměru 2,35:1 a výšší. To v podstatě znamenalo, že obraz byl 2,35krát širší než vyšší.

Kameraman Vladimír Smutný natáčel celý film na černobílý 35 mm negativ ve formátu Cinemascope. „Nikdy jsme se s Vláďou nedohadovali tolik jako na tomto projektu. Nikdy. Ale také jsme se jeden druhému nikdy tolik neomlouvali. Kamera v Ptáčeti je ale kamera jeho života, bez přehánění,“ popsal.