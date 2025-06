V 41 letech zemřel herec Devin Harjes známý ze seriálů Daredevil nebo Impérium

„Byl to umělec s velkým přesvědčením, který nikdy nedal do žádné role méně než sto procent. Jako člověk byl velkorysý, laskavý, chápavý a oddaný své rodině a přátelům, skvěle jezdil na koni a měl kouzelný vztah ke všem zvířatům,“ napsal v oficiálním vyjádření jeho mluvčí. Zprávu přinesl server CBS News.

Jeho kariéra zahrnovala širokou škálu rolí. Harjes ztvárnil legendárního boxera Jacka Dempseyho v seriálu HBO Impérium (v originále Boardwalk Empire) nebo zdravotníka Oscara na Rikers Island v seriálu Daredevil.

Objevil se také jako bankovní bezpečnostní strážce Clyde v kriminálním seriálu Gotham. Kromě těchto výrazných rolí se objevil v mnoha televizních seriálech a filmech včetně Orange Is the New Black, Blue Bloods, FBI, Elementary, Rebel in the Rye, Boyz of Summer, The Forest Is Red, When the Shadow Falls a Surprise Surprise, Mr. Conovy.

Naposledy ztvárnil postavu Petea Baylora v devíti epizodách třetí řady seriálu Manifest vysílaného stanicí NBC.

Harjes se narodil v Lubbocku v Texasu a studoval herectví na vysoké škole, než vstoupil na divadelní scénu v oblasti Dallas–Fort Worth. Později se přestěhoval do New Yorku, aby se věnoval herecké kariéře, uvádí se v jeho nekrologu.