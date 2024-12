Zemřela Diane Delanová, tvář seriálů Zapadákov či Tak jde čas

Delanová byla nejvíce známá svou rolí Barbary Semanski, nekompromisní aljašské státní policistky v komediálním seriálu Zapadákov (Northern Exposure), oceněném cenou Emmy. Během své více než čtyřicetileté kariéry se objevila také ve filmu Rituál a ve snímku bratří Coenů Lupiči paní domácí. V televizi ztvárnila role v seriálech Máma, Mike & Molly, Tak jde čas a Zoufalé manželky, uvádí server Deadline

V posledních letech se věnovala i dabingu, kde propůjčila svůj hlas postavám ve videohrách (například v Lego Star Wars: The Skywalker Saga), animovaných seriálech jako Infinity Train a v televizních titulech Pen15 a Good Girls.

„Diane byla jedinečná – velká a odvážná. Do každé role přinesla svůj ostrý vtip a perfektní komické načasování,“ uvedla přítelkyně Stepfanie Kramerová. „Její zemitá a silná přítomnost dokázala ovládnout jakýkoliv prostor. Byla skutečně nezaměnitelná,“ dodala Kramerová.

Herečka se narodila 29. ledna 1957 v Los Angeles a herectví se věnovala již od šesti let. Absolvovala Americkou akademii dramatických umění v Los Angeles.

„Diane bylo souzeno uspět v zábavním průmyslu,“ uvedl pak bratranec Rick Sparks. „Náš dědeček Myrtland Vivian LaVarre, divadelní herec z New Yorku, přijal na naléhání Cecila B. DeMilla umělecké jméno ‚John Merton‘ a přestěhoval svou rodinu do Hollywoodu. Celá rodina se postupně zapojila do studiového systému. Náš strýc Lane Bradford často brával Diane a nás ostatní, aby se dívali na natáčení,“ dodal Sparks.