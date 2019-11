Digitálně oživený herec. James Dean si zahraje hlavní roli v dramatu z vietnamské války

Pouhé tři filmy stačily k tomu, aby se stal ikonou. Herec James Dean zahynul při autonehodě v roce 1955. Teď si díky režisérům Antonu Ernstovi a Tatě Golykhové zahraje ve čtvrtém snímku. Filmaři zakoupili práva na Deanovo digitální oživení.

„Hledali jsme úplně všude herce, který by se hodil do hlavní role. Ta postava má celou škálu emocí. Nakonec jsme se shodli, že ideálním představitelem by byl James Dean,“ vysvětloval Ernst magazínu The Hollywood Reporter.

Filmaři koupili práva na digitální oživení Jamese Deana přímo od jeho rodiny. Chtějí ho obsadit do hlavní role připravovaného válečného dramatu Finding Jack (Hledání Jacka) podle stejnojmenného románu spisovatele Garetha Crockera. Román česky nevyšel. Příběh vypráví o vojákovi, který se ve vietnamských džunglích spřátelí s labradorem jménem Jack. Po stažení amerických vojsk je ale nucen psa v zemi nechat.



„Přijdeme si opravdu poctěni, že nás jeho rodina podporuje. Uděláme vše proto, aby jeho pověst legendárního herce, která přetrvává až dodnes, zůstala nedotčená. Jeho rodina na náš projekt pohlíží jako na čtvrtý film, který nikdy nestihl natočit. Nechceme fanoušky zklamat,“ dodal Ernst.



Filmaři použijí kombinaci fotek z archivů a filmových nahrávek, aby pomocí počítače vytvořili hercovu dokonalou kopii. Hlas mu propůjčí jiný herec.

James Dean se proslavil díky třem filmům - Na východ od ráje (1955), Rebel bez příčiny (1955) a Giant (1956). Hrával rebelské typy a stal se idolem mládeže. Několik dní po dotočení filmu Giant se zabil ve svém autě Porsche Spyder. Snímky Rebel bez příčiny a Giant vycházejí až po jeho smrti.