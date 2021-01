Díky babičce a dětským otčenášům se necítím ve světě tak ztracená, říká spisovatelka Palátová

Rodačka z Kroměříže a vystudovaná historička vstoupila do literatury v roce 2007 románem Žluté oči vedou domů, který byl nominován na Magnesia Literu a Cenu Josefa Škvoreckého. Následovala próza o hledání kořenů zla Má nejmilejší kniha a o něco později například román S Baťou v džungli o osudech vizionáře a podnikatele Jana Antonína Bati.

Markéta Pilátová se několik let pohybovala mezi Čechami, Moravou a Brazílií, kde učila české krajany. Latinská Amerika ovlivnila její vnímání světa, vnikla jí do života i do knih, které píše.

Její nejnovější román Senzibil se sice odehrává v Jeseníkách, ale přímá zkušenost s otevřenou latinskoamerickou spiritualitou má na jeho vzniku svůj podíl. Vypráví o lidech nadaných mimosmyslovými schopnostmi, o jejich životě před rokem 1989 i po něm. Je inspirován skutečnými událostmi a zároveň si uhrančivě pohrává s magickými motivy paralelních světů a mentálních energií. Především se však dotýká momentů, v nichž člověk hraje o svůj charakter a také o schopnost věřit či odpouštět.