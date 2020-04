Disney zase cenzuruje filmy. Tentokrát zadek z romantické komedie Žbluňk! s Tomem Hanksem

NEW YORK Společnost Disney pokračuje ve svém poměrně nelogickém cenzurování filmů na službě Disney+. Nejnovější obětí je romantická komedie Žbluňk! (1984) režiséra Rona Howarda. Digitální vlasy, které nově zakrývají odhalené pozadí herečky Daryl Hannahové, navíc působí odfláknutě.

Společnost Disney nemá problém s násilím v sáze Star Wars nebo useknutím hlavy ve filmu Avengers: Endgame. Nevinně zobrazené nahé pozadí je ale očividně problém.

V jedné scéně mořská panna Madison obejme svého vysněného Allena a odcupitá si to zpět do vody. Je přitom nahá a ačkoliv toho opravdu není mnoho vidět, snímek byl pro službu Disney+ upraven tak, aby i to málo zakrývaly digitální vlasy.

Výsledný efekt je nepovedený. Z úpravy je jasně poznat, jak byla dělaná „na koleni“. Počítačem vytvořené vlasy působí nepřirozeně a na první pohled odfláknutě. Posuďte sami: