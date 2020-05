Diváci se ptají, herci odpovídají. Divadlo v Dlouhé zve na interaktivní talk-show

PRAHA Koronavirová nouze vytváří zajímavé alternativní programy. Jedním z takových je i vtipná divadelní talk-show. „Vše, co jste chtěli vědět o Divadle v Dlouhé a báli jste se zeptat,“ láká divadlo.

Divadla se stále neotevřela. Projekt Divadla v Dlouhé Květen stále jinak nabídne hlavně interaktivní talk-show, ale i hudební videoklipy, kvízy a soutěže, on-line streamy záznamů celých představení, workshopy pro děti, videoarchiv pro opravdové fanoušky či podcastovou knihovnou.

Dotazy na herce do talk show můžou zájemci položit vždy v omezeném časovém úseku 24 hodin pro konkrétního herce či herečku, a to prostřednictvím Facebooku a Instagramu, kde je napíšou do komentářů k výzvě, nebo e-mailem na adresu helena@divadlovdlouhe.cz. Po třech až čtyřech dnech divadlo zveřejní video s odpověďmi a zároveň výzvu k otázkám pro následujícího herce/herečku. Prvním dotazovaným byl Ondřej Rychlý, kterého spolu s kolegy v Dlouhé čeká premiéra komedie Bez roucha.



Namísto původně plánovaného rodinného víkendu v rámci festivalu Dítě v Dlouhé je v sobotu 23. května na programu on-line workshop s ilustrátorkou letošního ročníku festivalu, mladou všestrannou umělkyní Terezou Bartůňkovou. Pokračuje pravidelné čtení z rozverné knížky O líné babičce, která se stala předlohou pro stejnojmennou oblíbenou rodinnou inscenaci v Dlouhé.