Doba je zlá, doba je zlá. Že se slušný člověk nemůže projít beze zbraně jen tak po ulici, to jsme si už zvykli. Ale že nesmí už ani do kostela? Že se už ani nebude moci modlit ke svému Bohu, protože mu to jednoduše zakážou? To je apokalypsa.

Jediná šance je návrat k úctě a respektu. My všichni jsme přece jedna rodina. Plaveme spolu. Bez ohledu na to, jestli jsme zdraví nebo třeba máme na nohou plíseň. Jsou jen Oni a My. Dvě organizace, dvě tradice, dvě armády a jedna víra.