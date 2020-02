DIVADELNÍ OKÉNKO: Koncové světlo. Národní divadlo zve na svou autorskou inscenaci

Podle mnoha filozofických a náboženských směrů není smrt konečnou stanicí. Spíše jakýmsi přechodem. Mluví o tom staré náboženské texty i úvahy současných filosofů a fyziků. V naší civilizaci ale smrt tabuizujeme, odsouváme do tajných zákoutí mysli. K čemu to může vést, vidíme všude kolem sebe. Inscenace Koncové světlo je pokusem pohledět smrti zpříma do očí. Kdo ví, třeba to bude veselé a příjemné setkání.