DIVADELNÍ OKÉNKO: Největší přání v La Fabrice zkoumá a ironizuje, co si přejeme

Hledali jsme největší přání našeho života. Hledali jsme štěstí. A pak je vystavili našim pochybnostem. Balet ironie a radosti. Obludně krásný. Co je v životě člověka nejvíc? Po čem toužíme a co si z něho vlastně pamatujeme? A pamatujeme si vůbec, co jsme si tak moc chtěli zapamatovat?

Otázky, které nás spojují se světem vlastních snů, jsme kladli a stále klademe při našich cestách s divadlem, divákům, kolemjdoucím i sami sobě. Z odpovědí, které postupně sbíráme, jsme se pokusili stvořit velký obraz štěstí pro každého.