DIVADELNÍ OKÉNKO: Oblíbený Don Juan zazáří opět v září na Palmovce

Trpkou komedii o muži, kterému svět ležel u nohou a přesto jej vyzval na souboj uvádí Divadlo pod Palmovkou od podzimu 2016. Don Juan oplývá silou i schopnostmi a zároveň je spalován milostnou vášní, kterou nedokáže utišit. Uchvacuje jej krása, ale přitom všechno krásné svým jednáním ničí. Vystupuje okázale a arogantně, čímž ale ve skutečnosti pouze zakrývá svou vnitřní prázdnotu. Jediné, čemu sevillský svůdce skutečně věří, je neúprosná logika, že „dvě a dvě jsou čtyři“ a že svět byl stvořen proto, aby se na něm mohl dobře bavit.

V hlavní roli exceluje Ondřej Veselý, kterému skvěle sekunduje Radek Valenta v roli Sganarela. Za tuto roli se dostal do širší nominace na Cenu Thálie 2016. Do širší nominace na Thálii se dostala také Tereza Dočkalová za roli Karličky. Na podzim se do představení jako Elvíra - žena Dona Juana vrací Vendula Fialová.