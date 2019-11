DIVADELNÍ OKÉNKO: Sourozenecká láska ve třech. Dejte si Oběd u Wittgensteina

Dvě sestry, jeden bratr. Ony jsou herečky, on filosof. Anebo možná blázen. Ony moc nehrají: ta mladší nedělá nic, ta starší za bratrem denně jezdí do léčebny. Jak by to vypadalo, kdyby se bratr konečně nechal převézt zpět domů?

Uspořádejme velké přivítání! Tři sourozenci jako esence celého světa: drobná soukromá pekla, dávné křivdy, výčitky, stíny mrtvých předků. Silná a zároveň velmi vtipná psychologická hra, které se ovšem česká divadla vyhýbají, pro tři mimořádné herce slibuje další možnost, jak pro moderní světovou dramatiku získat i diváky Národního divadla. V režii Daniela Špinara hrají Zuzana Stivínová, Lucie Juřičková a Saša Rašilov. Premiéra se koná 7. a 8. listopadu 2019 ve Stavovském divadle.