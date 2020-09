DIVADELNÍ OKÉNKO: Stát jsem já. Svět se nemusí zachraňovat, svět se musí bavit

Činohra Národního divadla uvádí v české premiéře hru herce a režiséra Vincenta Macaigne Stát jsem já. V domovské Francii reagovala na dění po zvolení Trumpa a Macrona do prezidentské funkce. Pojednává o zemi, v níž král je hračkou politiků, kteří chtějí svůj národ jenom bavit a tak zastřít, co je pravda. Můžeme vidět mýtus o zrození národa a státu, ale třebaže jde o politiku a nenapravitelnost lidského ducha, je to hlavně zábava. A vlastně pohádka o království, kde – aby se všichni měli dobře – musí se nejdřív povraždit…

V režii Jana Mikuláška hrají Zuzana Stivínová, Pavel Batěk, Robert Mikluš, David Matásek, Anna Fialová, Petr Vančura a další. Česká premiéra 8. a 26. září 2020 ve Stavovském divadle.