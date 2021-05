DIVADELNÍ OKÉNKO: Tak, jak jsme ho znali, neexistuje. Národní divadlo se se zapojilo do projektu Renesance

Činohra Národního divadla se zapojila pod hlavičkou evropské sítě divadel financovaných z veřejných zdrojů European Theatre Convention (ETC) podílí na projektu „znovuzrození“ divadla RENESANCE. Kvůli ní se spojilo 250 umělců a 22 divadel z 18 zemí (například z Albánie, Belgie, Itálie, Chorvatska, Francie, Maďarska, Polska, Srbska nebo Lucemburska) a každé natočilo pětiminutový film o své zkušenosti s divadelním životem za pandemie koronaviru.

Filmy zároveň zachycují, jak si autoři představují „znovuzrození“ divadla po pandemii. K vidění je například zoufalá obhajoba divadla pronesená dvorním šaškem v plynové masce (Göteborgs Stadsteater / Backa Teater, Švédsko), fantastické dobrodružství v malebných maltských uličkách (Teatru Malta, Malta), živí červi (Schauspielhaus Graz, Rakousko), stínové dračí divadlo (Divadlo Jána Palárika, Slovensko), zrychlený skeč o víře v budoucnost divadla na základě komentářů na Instagramu (Staatsschauspiel Dresden, Německo) či horečnatý pandemický sen o pátrání po tlukoucím srdci divadla (Národní divadlo, Česká republika).



Projekt Renesance začal připomínkou Dne Evropy 9. května 2021, kdy byla na jeden den k dispozici všechna videa na stránkách ETC. Následně do 4. června 2021 bude každý den kromě víkendů znovu zveřejněno jedno video ke zhlédnutí zdarma společně s doprovodnými informacemi a rozhovory. Vše je k vidění na sociálních sítích ETC a na stránkách zúčastněných divadel. Film Činohry Renesanci zahájil.