Maminy řeší děti, Taťkové manželky? Háma a Pazderková lákají na původní muzikál

Novinkou v historii této pražské scény bude pětičlenná kapela přímo na jevišti, která doprovodí například scény nazvané Jako z filmu Woodyho Allena, Chlap s koulemi a Má máma. „Živá kapela na jevišti je od soukromého divadla odvážný krok. Je totiž podstatný rozdíl mezi živou a nahranou muzikou,“ řekl režisér Procházka.
V inscenaci Taťkové starý mládenec Felix stojí na prahu nové životní kapitoly. Než však definitivně vkročí do manželství, dorazí na jeho rozlučku se svobodou kamarádi z otužileckého spolku. V jedné místnosti se tak střetnou osudy sarkastického scenáristy Oskara, otce na plný úvazek Dana, bytového architekta Lea a jeřábnice Ády.
„V muzikálu Maminy ženy řeší hlavně svoje problémy s partnery a dětmi. Taťkové to mají jinak, oni řeší problémy se svými ženami. Rozdíl je také v tom, že Ťaťkové jsou původní muzikál, všichni tři autoři hudby, textů i libreta jsou Češi. V pohledu na svět se ale američtí a čeští autoři neliší,“ uvedl režisér Procházka.
„Taťkové nejsou portrétem konkrétního člověka, ale směsí různých povah. Čerpal jsem z vlastních zkušeností i fantazie a dbal na to, aby každá postava měla charakter a svůj příběh,“ dodal.
V hlavních rolích muzikálu Taťkové se objeví Václav Kopta v alternaci s Alešem Hámou, Denny Ratajský, Iva Pazderková, Martin Sobotka, Peter Pecha či Kateřina Pechová. Premiérově se na prknech Divadla Lucie Bílé představí Zbyněk Fric a Přemysl Pálek.
Muzikál je v Česku oblíbený od 90. let. V Praze například od 12. listopadu loňského roku v Hudebním divadle Karlín s úspěchem uvádějí Beetlejuice, který podle stejnojmenného filmu napsali americký scenárista Michael McDowell a Larry Wilson.
V Kongresovém centru v Praze loni nabídli původní inscenaci Fantom opery, v níž se představili herci z londýnského Divadla Jejího Veličenstva (Her Majesty’s Theatre). Obnovená premiéra muzikálu Mýdlový princ s hity Václava Neckáře se v novém obsazení uskutečnila v Divadle Broadway. Divadlo Lucie Bílé premiérou inscenace Cena za něžnost letos 19. března oslavilo 70. narozeniny herečky Simony Stašové.