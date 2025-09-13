Maminy řeší děti, Taťkové manželky? Háma a Pazderková lákají na původní muzikál

Divadlo Lucie Bílé po úspěchu muzikálu americké autorky Sue Fabischové Maminy chystá 18. září premiéru komedie Taťkové od českých autorů. Hudbu pro muzikál zpracoval Ondřej Brousek, texty písní pocházejí od Ondřeje Gregora Brzobohatého. Režisérem a autorem libreta bude Antonín Procházka, který na stejné scéně režíroval i tituly Láska je láska nebo Srdeční záležitost.

Novinkou v historii této pražské scény bude pětičlenná kapela přímo na jevišti, která doprovodí například scény nazvané Jako z filmu Woodyho Allena, Chlap s koulemi a Má máma. „Živá kapela na jevišti je od soukromého divadla odvážný krok. Je totiž podstatný rozdíl mezi živou a nahranou muzikou,“ řekl režisér Procházka.

V inscenaci Taťkové starý mládenec Felix stojí na prahu nové životní kapitoly. Než však definitivně vkročí do manželství, dorazí na jeho rozlučku se svobodou kamarádi z otužileckého spolku. V jedné místnosti se tak střetnou osudy sarkastického scenáristy Oskara, otce na plný úvazek Dana, bytového architekta Lea a jeřábnice Ády.

Muzikál Taťkové režiséra Antonína Procházky s hudbou Ondřeje Brouska a Ondřeje G. Brzobohatého v Divadle Lucie Bílé
„V muzikálu Maminy ženy řeší hlavně svoje problémy s partnery a dětmi. Taťkové to mají jinak, oni řeší problémy se svými ženami. Rozdíl je také v tom, že Ťaťkové jsou původní muzikál, všichni tři autoři hudby, textů i libreta jsou Češi. V pohledu na svět se ale američtí a čeští autoři neliší,“ uvedl režisér Procházka.

„Taťkové nejsou portrétem konkrétního člověka, ale směsí různých povah. Čerpal jsem z vlastních zkušeností i fantazie a dbal na to, aby každá postava měla charakter a svůj příběh,“ dodal.

V hlavních rolích muzikálu Taťkové se objeví Václav Kopta v alternaci s Alešem Hámou, Denny Ratajský, Iva Pazderková, Martin Sobotka, Peter Pecha či Kateřina Pechová. Premiérově se na prknech Divadla Lucie Bílé představí Zbyněk Fric a Přemysl Pálek.

Muzikál je v Česku oblíbený od 90. let. V Praze například od 12. listopadu loňského roku v Hudebním divadle Karlín s úspěchem uvádějí Beetlejuice, který podle stejnojmenného filmu napsali americký scenárista Michael McDowell a Larry Wilson.

V Kongresovém centru v Praze loni nabídli původní inscenaci Fantom opery, v níž se představili herci z londýnského Divadla Jejího Veličenstva (Her Majesty’s Theatre). Obnovená premiéra muzikálu Mýdlový princ s hity Václava Neckáře se v novém obsazení uskutečnila v Divadle Broadway. Divadlo Lucie Bílé premiérou inscenace Cena za něžnost letos 19. března oslavilo 70. narozeniny herečky Simony Stašové.

