Brněnské Divadlo Bolka Polívky zahraje v Praze. Uvede novinku Anděl v lihu

Polívka v autorské inscenaci ztvárnil svého jedinečného hereckého parťáka, divadelního a filmového herce Pechu, který zemřel v roce 2019. Polívku samotného v představení ztělesní syn Vladimír. V inscenaci vystupují také Polívkovi synové Jan a František, přičemž všichni čtyři na jevišti vystupují poprvé společně.
Zakladatelé pražské a brněnské scény, které uzavřely dohodu o partnerství, tedy zesnulý Karel Heřmánek a Polívka, byli spolužáky z Janáčkovy akademie múzických umění. Divadlo v pražském paláci Adria umělecky vede od manželovy smrti v roce 2024 Hana Heřmánková, principálem scény v brněnském Bílém domě na Žerotínově náměstí je Polívka.
Polívkovo divadlo uvedlo už v lednu v Praze komedii Fichtl s Michalem Isteníkem a Pavlem Liškou, kterou má na programu od roku 2023. Bolek a Anna Polívkovi se také představili v rolích otce s dcerou v inscenaci DNA.
Herci účinkující v Divadle Bez zábradlí, Jana Švandová a Zdeněk Žák naopak v lednu v Brně předvedli komedii a Kdes to byl(a) v noci? Následovat bude v Brně 18. února pražská inscenace Účet s Martinem Kubačákem, Jiřím Hánou a Adamem Vaculou. Po březnové pražské premiéře komedie Noela Cowarda Soukromé životy hru Divadlo Bez zábradlí vzápětí uvede v Brně.