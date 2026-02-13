Brněnské Divadlo Bolka Polívky zahraje v Praze. Uvede novinku Anděl v lihu

V pražském Divadle Bez zábradlí vystoupí v pátek brněnské Divadlo Bolka Polívky. Poprvé v Praze uvede novou hru Anděl v lihu, která je poctou zesnulému herci Jiřímu Pechovi. Její premiéra se uskutečnila v Brně na konci ledna. Divadla Bez zábradlí a Bolka Polívky se od začátku letošního roku dohodla na účinkování na obou scénách, premiéry i reprízy budou uvádět v obou městech. Anděl v lihu je první premiérou v obou městech.
Bolek Polívka v inscenaci Anděl z lihu

Bolek Polívka v inscenaci Anděl z lihu | foto: ČTK

Polívka v autorské inscenaci ztvárnil svého jedinečného hereckého parťáka, divadelního a filmového herce Pechu, který zemřel v roce 2019. Polívku samotného v představení ztělesní syn Vladimír. V inscenaci vystupují také Polívkovi synové Jan a František, přičemž všichni čtyři na jevišti vystupují poprvé společně.

Zakladatelé pražské a brněnské scény, které uzavřely dohodu o partnerství, tedy zesnulý Karel Heřmánek a Polívka, byli spolužáky z Janáčkovy akademie múzických umění. Divadlo v pražském paláci Adria umělecky vede od manželovy smrti v roce 2024 Hana Heřmánková, principálem scény v brněnském Bílém domě na Žerotínově náměstí je Polívka.

Polívkovo divadlo uvedlo už v lednu v Praze komedii Fichtl s Michalem Isteníkem a Pavlem Liškou, kterou má na programu od roku 2023. Bolek a Anna Polívkovi se také představili v rolích otce s dcerou v inscenaci DNA.

Herci účinkující v Divadle Bez zábradlí, Jana Švandová a Zdeněk Žák naopak v lednu v Brně předvedli komedii a Kdes to byl(a) v noci? Následovat bude v Brně 18. února pražská inscenace Účet s Martinem Kubačákem, Jiřím Hánou a Adamem Vaculou. Po březnové pražské premiéře komedie Noela Cowarda Soukromé životy hru Divadlo Bez zábradlí vzápětí uvede v Brně.

