Zemřel DJ Tráva. Ikoně devadesátkového techna bylo šedesát let

Informaci o úmrtí Trávy přinesl jako první hudební web Headliner. Redakci iDNES.cz úmrtí populárního hudebníka potvrdil jeden ze zaměstnanců pražského podniku Chapeau Rouge, kde měl Tráva v neděli hrát. „Už mi nezvedl telefon,“ dodal zaměstnanec.
Tráva se narodil v Domažlicích a v začátcích se profiloval jako tvrdý zastánce punkové tvorby. Po Sametové revoluci se ale rozhodl vydat za hranice, kde objevil svou vášeň pro elektronickou hudbu. V ikonických pražských klubech pravidelně pouštěl různé desky, které sbíral při svých cestách po Evropě.
Následně začal skládat vlastní hudbu, které je mezi znalci ceněna pro svou originalitu a neotřelost. Za mixpultem Tráva vystupoval od devadesátek takřka po celém světě.
Jako DJ vystupoval na festivalech a také v klubech vedle světových tvůrců jako byli například The Chemical Brothers, Fatboy Slim nebo The Prodigy. Získal několikrát za sebou i české ocenění DJ roku.