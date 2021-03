Do Česka přijedou Ryan Gosling nebo Chris Evans. Netflix se chystá točit film The Gray Man

PRAHA Zábavní gigant Netflix chystá velkorozpočtový thriller The Gray Man (Šedý muž). Jeho produkce by se na konci jara měla přesunout do Prahy. Ve snímku režiséru komiksových Avengerů se kromě Goslinga a Evanse objeví i další hvězdy.

Novodový Jason Bourne. Court Gentry (Ryan Gosling) je bývalý špičkový agent americké CIA. Nyní se ale živí jako nájemný zabiják pro náročnou klientelu. Právě po něm po celé Evropě nyní pátrá Lloyd Hansen (Chris Evans), taktéž velmi schopný agent. Teď se nabízí otázka: kdo s koho? Kromě ústřední dvojice by se ve filmu měli objevit i Anna de Armasová (Na nože), Regé-Jean Page (Bridgertonovi) nebo Wagner Moura, kterého si diváci mohou pamatovat jako vynikajícího Pabla Escobara ze seriálu Narcos. Film vznikne pod taktovkou bratrů Anthonyho a Josepha Russoových. Ti za sebou měli několik málo filmů, když si je studio Marvel najalo na natočení komiksového opusu Avengers. Šlo o takový hit, že jsou Russoové podepsaní i pod oběma pokračováními. The Gray Man by podle dostupných informací měl být vůbec nejdražším filmovým projektem Netflixu. Udávaný rozpočet má 200 milionů dolarů. Zatím nejdražším filmem byl Scorseseho Irčan s rozpočtem 159 milionů dolarů.