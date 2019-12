Do tanečních jsem chodila v Rakovníku, se StarDance ale moc společného nemají, říká vítězka soutěže Khek Kubařová

Praha Veronika Khek Kubařová je tak milé stvoření, že ani bulvár o ní není schopen napsat nic skandálnějšího než „brunetka z Rakovníka“ nebo „pohledná umělkyně“. Mladá žena, které nikdo neřekne jinak než Verunka, přišla na rozhovor s copánkovým účesem, v modrobíle pruhovaných šatech připomínajících kanafas, na tváři odzbrojující úsměv.

Pro magazín Pátek LN promluvila Veronika Khek Kubařová v září, před startem soutěže StarDance, v níž v sobotu 14. prosince zvítězila.

LN: Když řeknu, že jdu dělat rozhovor s Khek Kubařovou, každý se zeptá: „A co to je, to Khek? Nějaké kambodžské jméno? Africké?“ Kde k němu váš manžel, režisér Pavel Khek, přišel?

No, není to černoch. Je to běloch, Čech jako poleno. To příjmení je údajně germánského původu. Manžel mi říkal, že k němu jeho rodina přišla zřejmě během třicetileté války. Ale samozřejmě že jsem od svatby terčem mnoha fórů. Kamarádi na to dělají různé parodické zvuky, jako že je to vlastně kýchnutí. Nebo že to zní švédsky, jako název stolečku z IKEA. Blbě se to vyslovuje. Já jsem ale chtěla mít obě jména, protože my jsme se sestrou dvě poslední holky Kubařovy, nechtěla bych, aby náš rod vymřel po přeslici. A zároveň jsem chtěla být i manželova. A když dnešní doba tuhle možnost nabízí... Vím, že to zní trošku divně, ale to jsem teď zkrátka já.