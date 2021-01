Do Valhally s Leifem Erikssonem. Vikingové zveřejnili kompletní obsazení i zasazení seriálu

VALHALLA Vikingové: Valhalla (Vikings: Valhalla) bude vedlejším seriálem k populárním Vikingům, kteří se letos dočkali poslední série. Příběh bude sledovat Leifa Erikssona a jeho přátele. Seriál poběží exkluzivně na Netflixu někdy od konce roku 2021.

Nový seriál se bude odehrávat zhruba sto let po ději původních Vikingů. Příběh by měl sledovat putování Leifa Erikssona a jeho sestry Freydis Eriksdotterové, dětí slavného objevitele Erika Rudého. O Leifu Erikssonovi se v historii traduje, že byl prvním Evropanem, jenž přistál na pobřeží Ameriky mnoho let před Krištofem Kolumbem.

Velkou roli v příběhu má hrát úpadek víry v severské bohy. Vikingové začínají hromadně přijímat dominantní křesťanství.

Seriál zaštítí jako tvůrce (showrunner) Michael Hirst, autor původních seriálových Vikingů. Sekundovat mu u toho bude Jeb Stuart, který je jako scenárista podepsaný pod filmy Smrtonosná past nebo Uprchlík.



Roli Leifa Erikssona získal australský herec Sam Corlett (seriál Sabrinina děsivá dobrodružství). Jeho sestru si zahraje švédská herečka Frida Gustavssonová. Ta se zatím mimo svou domovinu neprosadila. V roli krále Haralda III. Norského diváci uvidí herce Lea Sutera (Pád, seriál Viktorie).

Další role obsadí Jóhannes Jóhannesson, Laura Berlinová, David Oakes, Caroline Hendersonovánebo Pollyana McIntoshová.

Vikingové se stali po svém uvedení v roce 2013 fenoménem. Jejich přímou konkurencí byla oblíbená Hra o trůny, ale Vikingové si našli své diváky historickým zasazením a výbornou atmosférou. To i přes fakt, že se seriál skutečnými historickými postavami a událostmi inspiroval velmi volně, což bylo patrné hlavně v pozdějších sériích. I tak se ale seriál dočkal šesti sérií sledujících legendárního vikinga Ragnara Lothbroka (Travis Fimmel) a jeho syny.