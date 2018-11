Doktor Martin bude ordinovat v kinech. Ve filmovém zpracování řeší nález kostry

PRAHA Cynik, nelida a novopečený otec Martin Elinger (Miroslav Donutil) se kromě rodinného života a neshodám s partnerkou Lídou (Jitka Čvančarová) musí poprat i s kriminálním případem. V Beskydech je nalezena nezvykle malá kostra. Stopy zločinu vedou až do nablýskaného období první republiky. Snímek Doktor Martin: Záhada v Beskydech vstoupí do českých kin 6. prosince.

Zločin v Beskydech. Nálezy mluví o desítky let promlčené vraždě, se kterou si strážmistr Tomáš Topinka (Robert Mikluš) absolutně neví rady. Doktor Martin se tak znovu vydává do Prostějova. Dvojici „koumáků“ budou dělat společnost postavy známé ze seriálu. Nepůjde ale o čistokrevnou detektivku. Na Martina totiž doma čekají nástrahy otcovské role a neshody s partnerkou Lídou Klasnovou. Jedno je jisté - fanoušci si své oblíbené postavy užijí znovu dosytosti.

„Když končila druhá řada seriálu, tušil jsem, že si Doktor Martin vyslouží celovečerní film. Půjde v něm o tajuplný a překvapivě nelékařský příběh, specifická povaha Martina ale zůstává. Je stále stejně odměřený a nekontaktní, přestože díky ženě a dítěti už dokáže být i lehce submisivní. A to dokonce i vůči ostatním lidem,“ popisuje film Miroslav Donutil.



Režisér Petr Zahrádka, který s Doktorem Martinem strávil více než dva roky při natáčení oblíbeného seriálu, uzavírá: „Do samotného natáčení jsme opět zapojili místní. Je to takové naše best of – všichni, kteří se osvědčili, byli povoláni zpět. Zkrátka vše, co jsme za tu dobu, kdy jsme v Beskydech natáčeli seriál Doktor Martin, našli, se ve snímku objeví. Budeme také dohrávat některé vztahové linky, ale Zločin v Beskydech bude fungovat i jako samostatný film, který diváci pochopí i bez předchozího sledování seriálu.“

Film má původní scénář, který si ze seriálu půjčuje postavy. Scenárista Tomáš Končinský svému příběhu přezdívá „beskydský Indiana Jones“.