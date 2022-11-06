Americká zpěvačka, autorka písní, herečka a filantropka Dolly Partonová zemřela ve věku 80 let po krátkém boji s rakovinou v nemocnici ve městě Nashville. Informaci o příčině jejího úmrtí podle světových agentur zveřejnil v noci na dnešek její mediální zástupce Marcel Pariseau. Připomeňte si country zpěvačku v naší galerii.
Autor: AP Photo/John Russell, File
Jane Fonda (zleva), Dolly Partonová a Lily Tomlinová na tiskové konferenci v Los Angeles k propagaci svého filmu „Od devíti do pěti“ (9 To 5) 12. prosince 1980.
Autor: AP Photo/Wally Fong, File
Americký prezident Jimmy Carter (uprostřed) a Dolly Partonová (vlevo) se zdraví na obědě pro představitele country hudby v Bílém domě ve Washingtonu 2. října 1979, přihlíží první dáma Rosalynn Carterová.
Autor: AP Photo/Harvey Georges, File
Dolly Partonová (vlevo) a Burt Reynolds na premiéře svého filmu „Nejlepší jednočlenný nevěstinec v Texasu“ (The Best Little Whorehouse in Texas) v Austinu 12. července 1982.
Autor: AP Photo/Ted Powers, File
Dolly Partonová (vlevo) a Miley Cyrus vystupují s písní „Jolene“ na 61. ročníku udílení hudebních cen Grammy v Los Angeles 10. února 2019.
Autor: Matt Sayles/Invision/AP, File
Dolly Partonová (uprostřed) stojí s dalšími laureáty Ceny Kendedyho centra za rok 2006 na Ministerstvu zahraničí USA ve Washingtonu 2. prosince 2006. Zleva jsou Zubin Mehta, Steven Spielberg, Dolly Parton, Smokey Robinson a Andrew Lloyd Webber.
Autor: AP Photo/J. Scott Applewhite, File
Dolly Partonová (uprostřed) stojí na pódiu s herečkami Lily Tomlinovou (vlevo) a Jane Fondou při předávání 69. ročníku cen Primetime Emmy v Los Angeles 17. září 2017.
Autor: AP Photo/Harms, File
Zpěvačka a herečka Dolly Partonová na večírku po premiéře svého filmu „Od devíti do pěti“ (Nine to Five) v Los Angeles 12. prosince 1980.
Autor: AP Photo/Harms, File
Dolly Partonová (vlevo) a Kenny Rogers zkoušejí píseň pro své vystoupení v televizním pořadu „Live... And in Person“ v Los Angeles 27. září 1983.
Autor: AP Photo/Doug Pizac, File
Dolly Partonová vystupuje 13. května 2014 v pořadu NBC „Today“ v New Yorku.
Autor: Charles Sykes/Invision/AP, File
Dolly Partonová hovoří k publiku shromážděnému na oslavě rozšíření projektu Knihovna představivosti (Imagination Library) v Kentucky v divadle Lyric Theatre v Lexingtonu v Kentucky, 27. srpna 2024.
Autor: AP Photo/Timothy D. Easley, File
Zpěvačky Linda Ronstadt (zleva), Dolly Partonová a Emmylou Harris pózují v New Yorku 11. února 1999.
Autor: AP Photo/Jim Cooper, File
Country zpěvačka Dolly Partonová na zkoušce v Nashvillu ve středu 11. listopadu 1982.
Autor: Jonathan Short/Invision/AP, File
Dolly Partonová vystupuje 29. června 2014 na hudebním festivalu Glastonbury.
Autor: Jonathan Short/Invision/AP, File
Dolly Partonová se účastní Dne pro držitele permanentek a média v zábavním parku Dollywood v Pigeon Forge v Tennessee 8. března 2024.
Autor: Amy Harris/Invision/AP, File
Album a květiny zanechané před kanceláří Dolly Partonové v úterý 25. srpna 2026 v Nashvillu v Tennessee.
Autor: AP Photo/George Walker IV
Dolly Partonová se účastní Dne pro držitele permanentek a média v zábavním parku Dollywood v Pigeon Forge v Tennessee 8. března 2024.
Autor: Amy Harris/Invision/AP, File
Dolly Partonová pózuje na předávání Medailí Carnegieové za filantropii (Carnegie Medal of Philanthropy) v New Yorku 13. října 2022.
Autor: AP Photo/Andres Kudacki, File
Socha country hvězdy Dolly Partonová před budovou soudu Sevier County v centru města Sevierville v Tennessee (USA) 3. listopadu 2025.
Autor: Brianna Paciorka/USA Today Network via REUTERS
Hostitelka večera Dolly Partonová zapojuje ostatní hvězdy do své tleskací country hymny na úvod 22. ročníku udílení cen CMA Awards v budově Grand Ole Opry House v Nashvillu v Tennessee (USA) 10. října 1988.
Autor: Callie Shell/USA Today Network via REUTERS.
Dolly Partonová pózuje pro fotografii, zatímco ve svém stánku v Municipal Auditorium podepisuje autogramy fanouškům během akce Fan Fair v Nashvillu v Tennessie (USA) 10. června 1976.
Autor: Dan Loftin/USA Today Network via REUTERS.
Zpěvačka Dolly Partonová a skupina Wagon Masters hrají a zpívají pro publikum v koncertní síni Civic Center Music Hall v Oklahoma City ve státě Oklahoma 8. října 1968.
Autor: Ron Hill/USA Today Network via REUTERS.
Zpěvačka Dolly Partonová pózuje v zákulisí se svou Cenou Willieho Nelsona za celoživotní přínos během 50. ročníku udílení cen Country Music Association Awards v Nashvillu v Tennessie (USA) 2. listopadu 2016.
Autor: REUTERS/Jamie Gilliam/File Photo
Dolly Partonová přebírá 3. dubna 2016 cenu Texe Rittera na 51. ročníku předávání cen Academy of Country Music Awards v Las Vegas v Nevadě.
Autor: REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo
Dolly Partonová a Vince Gill vystupují 22. září na předávání cen Country Music Awards v Nashvillu. Během tohoto programu byla Dolly Parton uvedena do Síně slávy country hudby (Country Music Hall of Fame).
Autor: MM/SV/File Photo
Dolly Partonová (vlevo), Lily Tomlinová (uprostřed) a Jane Fonda přijíždějí 14. prosince 1980 na premiéru svého filmu „Od devíti do pěti“ v New Yorku.
Autor: AP Photo/Richard Drew, File
Dolly Partonová vystupuje 13. května 2014 v pořadu NBC „Today“ v New Yorku.
Autor: Photo by Charles Sykes/Invision/AP, File
Připomeňte si hity zpěvačky Dolly Partonové.
Autor: Youtube/Dolly Parton
Dolly Partonová (2024)
Autor: Instagram @dollyparton
Dolly Partonová: Rockstar
Autor: Archiv
Lidé se shromažďují u portrétu Dolly Partonové v Síni slávy country hudby (Country Music Hall of Fame) v úterý 25. srpna 2026 v Nashvillu v Tennessee.
Autor: AP Photo/George Walker IV
Shirley MacLaine, Dolly Partonová, Olympia Dukakisová, Sally Fieldová, Julia Robertsová a Daryl Hannahová ve filmu Ocelové magnólie (1989)
Autor: © TriStar Pictures
Shirley MacLaine, Olympia Dukakisová, Sally Fieldová, Julia Robertsová, Daryl Hannahová a Dolly Partonová ve filmu Ocelové magnólie (1989)
Autor: © TriStar Pictures
Olympia Dukakisová, Sally Fieldová, Daryl Hannahová, Julia Robertsová, Shirley MacLaine a Dolly Partonová ve filmu Ocelové magnólie (1989)
Autor: © TriStar Pictures
Dolly Partonová v Nashvillu na premiéře muzikálu Dolly: A True Original Musical (8. srpna 2025)
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Miley Cyrus má také hvězdnou kmotru v podobě americké country legendy zpěvačky Dolly Partonové.
Autor: Profimedia.cz
S kolegyněmi z filmu Ocelové magnolie - zleva Dolly Partonová, Sally Fieldová, Olympia Dukakisová, Shirley MacLaineová, Julia Robertsová a Daryl Hannahová.
Autor: ČTK