GLOSA: Tak nám muzikál Dracula už zase vstal z mrtvých. Obstál by i dnes?

Vybral jsem si přece jen trochu menší uvedení, které se odehrálo 4. února v českobudějovické Budvar aréně. Oprašovaným inscenacím se obecně spíše vyhýbám, ovšem tady mne přesvědčily dvě záležitosti. Jednak podzimní setkání s Danielem Hůlkou, který své zábavné vzpomínání na příchod životní role okořenil i vzpomínkami na devadesátá léta obecně.
A dále osobní nostalgie – Draculu jsem někdy v roce 1996 viděl jako vůbec druhou takovou produkci, hned po veleslavné české verzi Jesus Christ Superstar s Kamilem Střihavkou a Danem Bártou. Jistě jsem tehdy nebyl jediný, pro koho tyto dva počiny stojí na počátku setkávání se s muzikálem, operetou či – chcete-li – rockovou operou.
Byl jsem tedy moc zvědav, co dnes zbylo z díla, které u nás požívá až kultovní status. Zaslouženě? Nebo je to tím nostalgickým pelem, který na Draculu snáší skutečnost, že všichni čtyři ústřední autoři jsou už po smrti? Nebo jednoduše jen tím, že Dracula prostě patří do časů mládí a oněch dnes tak rezonujících devadesátek? Či to opravdu prostě bylo tak dobré dílo, které by obstálo i dnes?
To vše mi rezonovalo hlavou, když jsem se znovu po třiceti letech vydal na pouť do Transylvánie a sledoval plenění kláštera, smrt Adriany, oběť Lorraine i finále v daleké budoucnosti. Právě onen, dnes spíše legračně futuristický závěr logicky zestárnul nejvíce, ovšem celkově jsem musel uznat, že by Dracula nejspíše opravdu obstál.
Dokládá to třeba skutečnost, jak lehce do svých rolí vpluly osvědčená Monika Absolonová (Lorraine) či u nás spíš méně známá slovenská zpěvačka Zdenka Trvalcová (Adriana/Sandra). A stejně tak i fakt, že uvedení vůbec neuškodilo chladně neútulné prostředí hokejové arény. Ostatně původní Draculova domovina v Kongresovém centru také nebyla zrovna výhra, což taktéž ukazuje, že už tehdy to bylo dílo dotažené a s velkým potenciálem.
I po třiceti letech si celou show pro sebe ukradl Daniel Hůlka. Že je pro něj tento projekt více než jen milou vzpomínkou, dokázal v samotném závěru, když dojatě „tam nahoru“ děkoval zmíněné čtveřici Svoboda, Borovec, Bednárik, Hes.
Za dalších třicet let už na Draculu nejspíš nepůjdu, ale jestli se stále bude hrát, budu pro to mít pochopení.