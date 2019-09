Drama jak od Tarkovského, nebo banální pornografická vize? Zahraniční recenze Nabarvené ptáče vesměs chválí

BENÁTKY/PRAHA Nový snímek Václava Marhoula, který se představil na filmovém festivalu v Benátkách, šokuje naturalistickým vyobrazením válečných hrůz. Kritici se shodují na tom, že je Nabarvené ptáče skvěle natočené a že se svým divákem zůstane ještě dlouho po opuštění kinosálu. Někteří mu ale vyčítají klišé a účelnost násilí.

„Marhoulovo znázornění vesnického obyvatelstva, zachyceného v neúprosných černobílých obrazech, je brutální a lidskou důstojností pohrdající: chlapec protrpí pedofilii, sodomii a každou myslitelnou formu násilí, sadismu a ponížení,“ píše německý deník Der Tagesspiegel, podle něhož řemeslná virtuozita českého režiséra slouží jen k manipulaci nejnižších instinktů.

„Krátká vystoupení Harveyho Keitela, Uda Kiera a Stellana Skarsgarda dávají filmu uměleckou validitu,“ dodává. Snímek podle něj ale nedosahuje kvalit filmů maďarského režiséra Bély Tarra, které trochu připomíná. „Co filmu - stejně jako rolníkům - chybí, je empatie,“ je přesvědčen německý list, podle něhož film v divákovi zanechá těžko snesitelný ubíjející pocit.

K režisérům Tarkovskému, Klimovi a Mouchetteovi přirovnává Marhoula filmový web Little White Lies. „Je opravdu těžké dopodrobna popisovat celou tu řadu brutálních výjevů, ale kdo viděl Tarkovského Ivanovo dětství, Bressonova Mouchetta nebo Jdi a dívej se Elema Klimova, ten má dobrou představu o tom, jak temnou podívanou je Nabarvené ptáče,“ píše David Jenkins.

Deborah Youngová z prestižního filmového magazínu The Hollywood Reporter označuje Marhoulovo zpracování Kosinského knihy za „ideální“. „Násilí ve filmu diváka neotupuje. Naopak, přehlídka zla je prezentována jako něco, co graduje až do děsivého cresscenda hororu, před nímž není žádného úniku.“

Deník Berliner Morgenpost v krátké recenzi poznamenává, že ději Nabarveného ptáčete dominuje násilí, agrese, sadismus, holokaust, válka a všechny temné stránky lidské přirozenosti. „Čech Marhoul je ilustruje ve zčásti působivých černobílých kompozicích, ale nikoli bez klišé, předvídatelného vývoje a často ve tvrdých scénách,“ míní list, který si všímá i toho, že někteří novináři v Benátkách po opakovaných násilných scénách z projekce filmu odešli.

„Nabarvené ptáče je nepochybně efektivní a vtáhne diváka do děje. Jeho tvrdý a přímý pohled je podpořen mistrovským řemeslným zpracováním,“ myslí si Guy Lodge ze serveru Variety. Píše ale zároveň i o tom, že snímek kvůli své brutalitě přichází o poetičnost.



Recenzent serveru belgické televize a rozhlasu RTBF jej označil za šokující film, který bezpochyby rozdělí festivalové diváky, ale dal najevo, že on sám se rozhodně řadí mezi jeho příznivce. „Tříhodinový snímek natočený na 35milimetrový film je skoupý na dialogy, ale nabízí nezapomenutelné záběry, tu poetické, tu kruté. Některé vizuálně nevšední scény se nesmazatelně vtiskují do paměti,“ napsal.

Vůbec nejlepší zahraniční recenze přišla od jinak poměrně přísného britského deníku The Guardian. „Bez váhání mohu prohlásit, že jde o monumentální dílo, které jsem velice rád viděl,“ napsal recenzent Xan Brooks. „Ostatní ze sálu odcházeli, ale já nemohl odtrhnout oči,“ dodal a dal filmu plné hodnocení - pět hvězdiček z pěti.



Německý server www.filmstarts.de dal filmu čtyři z pěti hvězdiček. Server míní, že snímek nemůže nikoho nechat chladným, a vyjadřuje přesvědčení, že hrůzy jsou v něm inscenovány příliš mistrovským a dechberoucím způsobem, než aby bylo možné se vymanit z jejich vlivu, leda že by člověk opustil sál.

Zcela negativní zážitek si ale z filmu odnesl kritik Lee Marshall z magazínu Screen Daily. „Film je opravdu znepokojující, ale z těch špatných důvodů... Lidská tragédie je tu použita jen jako záminka pro banální a pornografickou vizi, která připomíná díla Hieronyma Bosche určená pro úplné umělecké začátečníky,“ nešetří kritikou Marshall. Špatný je podle něj i nepřesvědčivý výkon Petra Kotlára v hlavní roli malého chlapce.