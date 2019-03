Dramatický pohled na události v Černobylu. Nový seriál se představuje radioaktivní ukázkou

ČERNOBYL V troskách explodované jaderné elektrárny Černobyl se pohybují tři jedinci, každý s vlastním cílem. Nová ukázka představuje seriálovou dramatizaci katastrofy v těch nejtemnějších možných odstínech. Premiéry se dočká 6. května.

„Situace v Černobylu je pod kontrolou. Bylo mi řečeno, že co se týče radiace, je to jako jedno rentgenování hrudníku,“ přesvědčeně tvrdí jeden ze sovětských pohlavárů v nové ukázce. Na Ukrajině nedlouho předtím explodovala dnes nechvalně proslulá jaderná elektrárna. Z ukázky je patrné, že Černobyl bude temnou, depresivní, ale pravděpodobně i velmi působivou podívanou.

Pětidílná minisérie se na katastrofu bude dívat očima zúčastněných ze všech stran barikády. Nukleární fyzik Valerij Legasov (Jared Harris) je vyslán přímo na místo a jako první si uvědomí neuvěřitelný rozsah celé katastrofy. Sovětský ministerský předseda Boris Ščerbina (Stellan Skarsgård) bude vést vládní vyšetřování s cílem co nejvíce zahladit stopy a zmírnit skandál. Vědkyně Ulana Komjukovová (Emily Watsonová) se zatím na vlastní pěst pustí do vyšetřování toho, co za tragédií vlastně stálo. Všude kolem zatím umírají lidé ve strašných bolestech z ozáření...

Režie seriálu se ujal Johan Renck (seriály Vikingové a Živí mrtví). Autorem scénáře je pak Craig Mazin (Pařba v Bangkoku, Scary Movie 3), který se pod Černobylem podepsal i jako výkonný producent.