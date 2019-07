Druhá část hororu To ještě přitvrdí. Klaun Pennywise v hlavní ukázce cení ostré zuby

Derry Městečko Derry je znovu hřištěm pro děsivého klauna. Bojovníci se zlem zestárli, ale odhodlání jim zůstalo. Nová ukázka filmu To Kapitola 2 (It: Chapter Two) slibuje temnější podívanou, než byl jeho předchůdce. Snímek zamíří do českých kin 5. září.

Schůze klubu Nul (Losers´ Club) byla oficiálně zahájena. Jenže od doby, kdy partička adolescentů trávila ve městě Derry prázdniny, uběhlo už dvacet sedm let. Teď jsou všichni dospělí a mají vlastní životy. Spojuje je však jedna palčivá vzpomínka, která je kdysi spojila pevným poutem - boj o život proti děsivému klaunovi Pennywiseovi. Ten je zpátky a hrdinové se musí vrátit na místo svých dětských her, aby svedli rozhodující bitvu se zlem. První díl byl téměř až rodinný film, nostalgická jízda ve stylu seriálu Stranger Things. Jenže z dětí jsou dospělí a dospěl i hororový prvek. Z nové, hlavní ukázky je patrné, že tady půjde do tuhého.



To ale není vše. „V tom filmu je scéna, o které někdo ze štábu řekl, že je nejkrvavější scénou v hororové historii,“ prozradila koncem února v talkshow Chastainová, která si v pokračování zahrála dospělou Beverly Marshovou. Nespecifikovala, co se ve zmíněné scéně bude dít, ale dodala, že si „ještě druhý den vymývala umělou krev z očí“.

Režie druhé části se znovu ujal Andy Muschietti (To, Mama). Dospělé verze hrdinů si kromě Jessicy Chastainové zahraje například James McAvoy, Bill Hader nebo Jay Ryan. Do role děsivého klauna se vrátil Bill Skarsgård.