Druhá řada Zaklínače se má natáčet i v Česku, tu úvodní vidělo 78 milionů domácností

PRAHA Podle informací internetového magazínu The Knowledge se druhá série netflixovského Zaklínače (The Witcher) bude točit hlavně v Anglii a Skotsku. Kromě toho filmaři zavítají stejně jako u první série na Slovensko a nově údajně i do České republiky. Druhá série by měla mít premiéru v průběhu roku 2021.