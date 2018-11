Druhá šance pro mafiány. Filmová agentura obsazuje bývalé členy Jakuzy

Tokijská herecká agentura Takakura-gumi do akčních filmů nabírá bývalé členy japonského organizovaného zločinu. Kdo jiný by totiž lépe měl vědět, jak hrát zločince?

„Lidé, kteří žijí na správné straně zákona nikdy nepoznají tradice a rituály Jakuzy. My jsme v tom světě žili, byli jsme profesionální zločinci. Teď to můžeme použít v náš prospěch,“ řekl serveru CNN Ryjuči Baba, nyní herec a IT expert. Baba odešel z mafie už před šesti lety, ale strávil u ní dvacet let. „Připadalo mi, jako kdybych se dostal z pekla do nebe,“ okomentoval své rozhodnutí. Baba také vysvětloval, že si myslí, že ho hraní dostane do obecného povědomí a pro mafii pak bude těžší mu případně ublížit.

Herci z agentury, která nyní zaměstnává zhruba 60 bývalých mafiánů, právě natáčejí film Zběsilý bojovník (Crazy Fighter) a hrají v něm koho jiného, než členy Jakuzy.

„Nikdy nesmažete svou minulost v mafii, ale vaše rodina a přátelé vás mohou konečně přijmout za toho, kým opravdu jste, když uvidí, jak těžce pracujete v šoubyznysu,“ popsal svůj podnikatelský záměr So Kuramoto, zakladatel agentury, pro deník Japan Times.

„Herci sice umějí hrát, ale pravé padouchy dokážou jen napodobit. My jsme opak - víme, jak být opravdu zlí, ale často zase neumíme hrát,“ směje se Kuramoto.

Z Jakuzy krev tekla Jakuzu v amerických filmech proslavil americký režisér Quentin Tarantino ve svém filmu Kill Bill (2003). Hlavní hrdinka (Uma Thurmanová) jich pár desítek zabije.

Japonský syndikát Jakuza je znám pro své přísné hierarchické uspořádání a pedantské dodržování rituálů. Její škála kriminálních aktivit zahrnuje vše od vydírání, přes únosy až k obchodu s drogami. Členové Jakuzy jsou také velmi viditelní díky velmi složitým tetováním, která pokrývají většinu jejich těl.