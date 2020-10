Držitel Nobelovy ceny Soyinka vydá po padesáti letech nový román. Byl letošním hostem Festivalu spisovatelů Praha

Šestaosmdesátiletý spisovatel Wole Soyinka vydá po neuvěřitelných téměř padesáti letech nový román. Knihu nazvanou Chronicles of the Happiest People on Earth (Kronika nejšťastnějších lidí na Zemi) mohl podle svých slov dopsat hlavně proto, že byl zavřený kvůli koronaviru. Soyinka se letos podíval i do Prahy.

Wole Soyinka byl v roce 1986 vůbec prvním Afričanem v historii, jenž za své dílo obdržel Nobelovu cenu za literaturu. Dostal ji za svůj román Tlumočníci (česky nevyšel, jen slovensky. 1986, nakladatelství Smena) z roku 1965. Jeho „nejčerstvější román“ Season of Anomy (česky nevyšel) spatřil světlo světa v roce 1973. „Ten román má všechno. Přátelství, zradu, víru, naději, cynismus, vraždu, šílenství a pořádnou porci dramatu. To vše na pozadí současné Nigérie,“ uvádí o knize nakladatel. „Jak se dá od Soyinkova díla čekat, kniha je plná barvitých postav, nápaditých vhledů, erudovaných komentářů a vytříbeného jazyka.

Pro magazín This is Lagos Soyinka řekl, že mu při psaní nového románu pomohla hlavně koronavirová izolace. Nobelova cena je spíš prokletí, myslí si nigerijský spisovatel Wole Soyinka Soyinka byl hostem letošního ročníku Festivalu spisovatelů v Praze. Lidovým novinám poskytl i rozhovor.