Duchové na Filipínách. Nový animák od Netflixu oprašuje skutečné zločiny i problém potratů

MANILA Nový animovaný seriál Trese: Strážkyně světů vznikl podle komiksové předlohy. Smyšlený příběh lovkyně paranormálních bytostí má ale mnoho co říct o současnosti i historii Filipín. Zprávu přinesla britská BBC.

Mladá Alexandra Treseová je členkou starobylého rodu, jenž se dlouhá století specializuje na zneškodňování paranormálních hrozeb. Dívka řeší zločiny, zabíjí nestvůrné příšery a zachraňuje svět.

Monstra a situace, se kterými se hrdinka potýká, ale nejsou vybraná náhodně. Každé říká něco o filipínské současnosti a historii, má místo v ostrovní kultuře.

Jedna z epizod například reaguje na současné problémy s policejní brutalitou v zemi. „Nejste žádní světce. Jsme pro vás jen čísly, statistikou,“ deklamuje jedna z postav seriálu, které právě policisté zastřelili bratra, zatímco posílá skupinu nemrtvých zaútočit na manilskou policejní stanici.

Zpráva Spojených národů z roku 2020 hovoří o zhruba osmi tisících obětech policejní brutality od chvíle, co se moci v zemi chopil současný prezident Rodrigo Duerte (2016). Duerte v zemi prosazuje přísnou protidrogovou politiku. Policie si ale nařízení využívá tak, že brutálně zasahuje i proti těm, u kterých je byť jen podezření.

V roce 2018 zemí otřásl případ sedmnáctiletého Kiana Delos Santos. Toho tři policisté ubili k smrti v jedné ze zapadlých manilských uliček. Satose obvinili z distribuce drog, ačkoliv ani přezkoumání případu nic takového nepotvrdilo.

Tvůrce předlohového komiksu Budjette Tan nicméně popírá, že se svým dílem pokoušel o politické komentáře. „Je zajímavé, jak se lidé dokážou vcítit do něčeho, co se událo před dlouhou dobou. Ten příběh jsme napsali před patnácti lety a nějakým způsobem, ať je to dobře, nebo špatně, je stejně aktuální i dnes,“ sdělil BBC.

Dítě upír

Nejběžnějšími příšerami celé série jsou takzvaní aswangové. Toto obecné označení pro bytosti z filipínského folklóru zahrnuje vlkodlaky, čarodějnice a jiné bestie. Jedno ale mají všechny společné - parazitují na lidech. Vysávají jim krev, požírají duši a hltají jejich maso.

V seriálu se objevuje i tiyanak, upír vypadající jako malé, deformované dítě s polorozpadlou kůží. Tato nemrtvá bytost ve folklórním podání přichází strašit matku, která ji potratila. V seriálu ale tiyanak touží po jakékoliv lásce místo té mateřské, která mu byla odepřena.

Potraty jsou na Filipínách, kde je 80 % populace praktikujících katolíků, ožehavým tématem. V zemi jsou zákroky přerušení těhotenství nelegální, ale údaje hovoří o tisícovkách zákroků provedených v utajení, často improvizovanými nástroji.

Podle Resta Cruze, profesora kulturní antropologie na univerzitě v Edinburghu, se v případě tiyanak spojily filipínské pověry s křesťanskou vírou, kterou do země přinesli Španělé v druhé polovině šestnáctého století.

Samotná hrdinka seriálu Alexandra Treseová je pak spojením dvou filipínských ideálů. Tím prvním je mandirigma, mužský ideál válečníka. Druhým je babalyan, ženský ideál šamanky a léčitelky. „Treseová je vlastně moderně pojatou předkolonizační šamankou,“ myslí si Bliss Lim, profesor filmových věd na Kalifornské univerzitě v Irvine.