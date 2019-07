Duel Diega s Maradonou. Zdrcující příběh slavného fotbalisty se ptá, zda byl jeho osud neodvratný

NEAPOL Milostná aféra geniálního argentinského fotbalisty s vášnivou italskou Neapolí, jejímuž temnému temperamentu nakonec nedokázal čelit. Tak pojal portrét slavného Diega Maradony držitel Oscara Asif Kapadia.

Britský filmař získal cenu americké filmové akademie za posmrtný portrét zpěvačky Amy Winehouseové. Už předtím natočil také dokument o legendárním jezdci formule 1 Ayrtonu Sennovi, který se stal obětí svého sportu v roce 1994. Film o Maradonovi tedy završuje volnou trilogii a zároveň se z ní vymyká tím, že Diego Armando Maradona žije, byť jeho hvězdné dny už dlouho patří minulosti. Mohl se nicméně s dokumentaristou sejít a poskytnout mu ke své biografii komentář. To je cenný prvek Kapadiova filmu, stejně jako ohromné množství archivních záběrů, které se dokumentaristickému týmu podařilo získat.

Velká část jich pochází ze sbírky, jejíž vznik inicioval Maradonův první agent Jorge Cyterszpiler a na níž pracovali argentinský kameraman Juan Laburu a posléze jeho italský kolega Gino Martucci. Své archivní nahrávky ale filmařům zpřístupnil třeba i vůdce neapolských „ultras“ Gennaro Montuori. Další unikátní materiály získali dokumentaristé od Maradonovy bývalé manželky Claudie Villafaneové. Zároveň se jim podařilo získat ke spolupráci na filmu Maradonovu neapolskou milenku Cristianu Sinagrovou, s níž má fotbalista syna, jehož dlouho nechtěl uznat za vlastního.



Není pochyb, že k pořízení těchto důležitých složek filmu bylo nutné vyvinout velké diplomatické úsilí. Zároveň si lze představit, že získání přízně jednotlivých aktérů si mohlo vybrat svou daň v podobě poněkud obroušených hran příběhu, který by dokumentarista jinak pojal třeba ještě důsledněji jako gangsterku v duchu raných filmů Martina Scorseseho.

Vykupitel ponižovaných

I tak se toho ukáže, řekne, či aspoň naznačí hodně. Těžiště svého vyprávění umístil Asif Kapadia do Neapole, kam Maradona přestoupil po angažmá v Barceloně. Neapolský klub si hvězdu koupil coby nástroj svých velkých a troufalých ambicí – tým, který nikdy nic velkého nevyhrál, se rozhodl ovládnout nejvyšší příčky italské ligy i evropských soutěží. A díky Maradonovi se mu to povedlo. Stejně jako se podceňovanému argentinskému národnímu týmu Maradonovou zásluhou podařilo vyhrát v roce 1986 mistrovství světa.

Záběry z fotbalových utkání a svědectví pamětníků působivě vykreslují divokou a temnou mentalitu Neapole coby outsidera, po léta ponižovaného a zraňovaného zbytkem světa (fanoušci soupeřů pravidelně vyzývali Neapolské, aby se umyli), kterému se dostalo nečekaného zadostiučinění. Maradonův kult v Neapoli dosáhl absurdních rozměrů, které začaly fotbalistovi časem pochopitelně vadit. A zároveň se Maradona proplétá s Neapolí na dalších úrovních: nechává se hostit camorristy, experimentuje s kokainem a brzy se propadá do závislosti. Je tu skandál s nemanželským synem a Maradonův zbabělý přístup k celé věci. Klub nevyhoví jeho žádosti o odchod, láska s Neapolí se mění v oboustranně zhrzený vztah, a když se vinou necitlivých pořadatelů mistrovství světa hraje právě v Neapoli zápas Itálie proti Argentině, je to jedna velká bolest.

Příliš mnoho slávy a pokušení, příliš velké nároky fanoušků i dlouhé prsty camorry se podílí na tom, že nad sympatickým a skromným Diegem má čím dál víc navrch zraněný, uražený, unikající a arogantní Maradona, dovozuje dokument. Je to zdrcující příběh, byť se film snaží ve velké míře ukázat i to krásné, co Maradona dával fotbalu. Otázka zní, zda byl jeho osud neodvratný: obzvlášť mrazivý je v tomto směru moment z první Maradonovy tiskové konference v Neapoli. Novinář, který se odvážil zeptat, zda je přicházející hvězda připravena čelit prostředí promořenému camorrou, je vykázán ze sálu. Jako by ta otázka byla naprosto nepřípadná.