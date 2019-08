Dvakrát šílený vrah s jednou tváří. Mansona v Tarantinově filmu i sérii Mindhunter ztvárnil stejný herec

Nepříliš známý australský herec Damon Herriman (Malá smrt, Cesta naděje) na sebe letos upozornil poměrně unikátním kouskem. Zahrál si totiž amerického zločince a tvůrce takzvané „Rodiny“ Charlese Mansona hned ve dvou projektech - snímku Tenkrát v Hollywoodu a druhé řadě populárního seriálu Mindhunter.

Australanovi Damonu Herrimanovi otevře filmové možnosti nejspíše role, kterou by celá řada herců bezpochyby odmítla. Herriman je ale skutečnému Mansonovi fyzicky velmi podobný.

„Netušil jsem, jak moc jsem podobný Mansonovi, dokud mě na to nezačali všichni upozorňovat. Úplně nevím, jak bych si to měl vyložit. Dostal jsem se díky tomu k těmto příležitostem, tak to asi překousnu,“sdělil herec pro web Entertainment Tonight.

Prozradil také, že produkce Mindhuntera skončila pouhé dva týdny předtím, než musel jít natáčet Tenkrát v Hollywoodu. Režisér Quentin Tarantino se ale podle Herrimana na seriál příliš nevyptával. „Nemám pocit, že chtěl, abych to zahrál jinak, než jak jsem Mansona ztvárnil v Mindhunterovi,“ sdělil herec pro magazín IndieWire. „Bylo to nejzábavnější natáčení, kterého jsem se kdy zúčastnil,“ sdělil pak pro CBS.



Damon Herriman jako Charles Manson ve druhé řadě seriálu Mindhunter (2019). Tvůrce: Joe Penhall. Damon Herriman jako Charles Manson ve filmu Tenkrát v Hollywoodu (2019). Režie: Quentin Tarantino.

V Herrimanových Mansonech je zhruba jedenáctiletý rozdíl. Tenkrát v Hollywoodu se odehrává v roce 1969 a Mansonovi v té době bylo 34 let. Druhá řada seriálu Mindhunter je zasazená až na začátek osmdesátých let.

Roli stárnoucího Mansona v Mindhunterovi si Herriman užil. Manson byl totiž v té době znám pro různé šílené kreace, zvuky a výroky. Podle Herrimana, který na roli pečlivě studoval, Manson schválně vyváděl šílenosti, když měl pocit, že ho vyslýchající osoby považují za šílence.

Fanatik se svastikou na čele

Charles Manson se chtěl v roce 1968 uplatnit v Los Angeles jako hudebník. Žil dokonce v domě Dennise Wilsona, člena populární skupiny The Beach Boys. V roce 1969 se s partou volnomyšlenkářských lidí přestěhoval na Spahnův filmový ranč, lokaci, kterou dobře znají diváci filmu Tenkrát v Hollywoodu.

Odtud fanatik Manson a jeho následovníci(takzvaná Rodina Charlese Mansona) plánovali rasovou válku, které přezdívali Helter Skelter podle stejnojmenné písničky od skupiny Beatles. Jejich cílem bylo zavraždit bohaté, svést to na Afroameričany a rozpoutat válku, kterou by v pohodlí ranče přečkala právě jen Rodina. To vše vedlo až k brutální vraždě herečky Sharon Tateové, manželky režiséra Romana Polanského, a čtyř dalších osob v noci z 8. na 9. srpna 1969.

Ačkoliv v případě Tateové Manson nevraždil, osobně se účastnil dalších dvou vražd. Rodina Charlese Mansona 10. srpna 1969 ubodala Lena a Rosemary LeBiancovy.

Manson měl původně dostat trest smrti, ale legislativa mu umožňovala dát jen doživotní trest. Nejméně dvanáctkrát žádal o prominutí trestu. Upozornil na sebe i tím, že si nad kořen nosu vyřezal svastiku. Zemřel v roce 2017 po vleklých zdravotních komplikacích.